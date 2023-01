Anerkannter Innovator kündigt Beitrag zu Initiative für Cybersicherheit des WEF an, um systemische Herausforderungen anzugehen, digitales Vertrauen aufzubauen und Widerstandsfähigkeit gegen Cyber-Angriffe zu stärken

SecurityScorecard, der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheitsbewertungen, gab heute seinen Anschluss an die Global Innovators Community des Weltwirtschaftsforums (WEF) bekannt. Bei der Global Innovators Community handelt es sich um eine Gruppe, deren Mitgliedschaft der weltweit vielversprechendsten Start-ups und Scale-ups, die Vorreiter der moralisch vertretbaren technologischen Innovation und der Geschäftsmodell-Innovation sind, nur auf Einladung erfolgt. SecurityScorecard war die einzige Sicherheitsbewertungsgesellschaft, die im Jahr 2020 vom Weltwirtschaftsforum als "Technikpionier" und als globaler Innovator geehrt wurde. SecurityScorecard wird auch weiterhin zum Inhalt und Verständnis des Centre for Cybersecurity des WEF beitragen. Aleksandr Yampolskiy, CEO und Mitbegründer des SecurityScorecard, wird in diesem Monat die Jahresversammlung 2023 in Davos (Schweiz) besuchen.

"Das Weltwirtschaftsforum ist hocherfreut, nun SecurityScorecard willkommen zu heißen", so Verena Kuhn, Head of the Global Innovators Community auf der Plattform des Weltwirtschaftsforums. "Als Mitglied der Global Innovators Community des Forums wird SecurityScorecard die Gelegenheit erhalten, mit Führungskräften aus dem öffentlichen und privaten Sektor zu interagieren, wobei sich viele von ihnen auf die Minimierung des globalen Cyber-Risikos konzentrieren."

"Geopolitische Spannungen, zunehmende nationalstaatliche Aktivitäten und eine vernetztere Welt haben die Bemühungen der Cyber-Verteidiger extrem erschwert und machen es erforderlich, die Risiken mithilfe der verlässlichen Bewertungsdaten von SecurityScorecard zu beurteilen und zu quantifizieren", so Aleksandr Yampolskiy, CEO und Mitbegründer von SecurityScorecard. "Wir fühlen uns geehrt, uns nun der Global Innovators Community des Weltwirtschaftsforums anschließen zu dürfen, um uns somit anderen Führungskräften bei der Erzielung wirklicher Fortschritte anzuschließen, um die Welt zu einem sichereren Ort zu machen."

Als die weltweit umfassendste Bewertungsplattform zur Identifizierung und Quantifizierung des Cybersicherheitsrisikos können Kunden und Partner von SecurityScorecard die Sicherheitslage ihrer Organisationen unmittelbar quantifizieren und ihre Resilienz mithilfe verlässlicher Echtzeit-Sicherheitsbewertungsdaten verbessern.

Das Weltwirtschaftsforum ist die International Organization for Public-Private Cooperation. Das Forum beschäftigt führende Vertreter der Gesellschaft aus Politik, Wirtschaft und Kultur, um die globalen, regionalen und Industrie-Programme zu gestalten. Im Jahr 1971 als eine gemeinnützige Stiftung gegründet und mit Sitz in Genf (Schweiz) handelt es sich beim WEF um ein unabhängiges, unparteiisches und kein an spezielle Interessen gebundenes Forum.

Über The Global Innovators Community

Die Global Innovators Community ist ein Zusammenschluss der weltweit vielversprechendsten Start-ups und Scale-ups, wobei es sich um einen Vorreiter technischer Innovation und der Geschäftsmodell-Innovation handelt. Das World Economic Forum stellt der Global Innovators Community eine Plattform zur Verfügung, um mit Führungskräften aus dem öffentlichen und privaten Sektor zu interagieren und neue Lösungen zu entwickeln, um die gegenwärtigen Krisen zu überwinden und die künftige Resilienz zu stärken.

Über SecurityScorecard

SecurityScorecard wird von weltweit renommierten Investoren wie Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital und anderen finanziert und ist mit über zwölf Millionen kontinuierlich bewerteten Unternehmen der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheitsbewertungen. SecurityScorecard wurde 2013 von den Sicherheits- und Risikoexperten Dr. Aleksandr Yampolskiy und Sam Kassoumeh gegründet. Die patentierte Rating-Technologie von SecurityScorecard wird von mehr als 30.000 Organisationen für das Risikomanagement von Unternehmen, das Risikomanagement von Drittanbietern, das Vorstandsreporting, die Due-Diligence-Prüfung, das Underwriting von Cyber-Versicherungen und die Regulierungsaufsicht genutzt. SecurityScorecard ist das erste Unternehmen für Cybersicherheitsbewertungen, das digitale Forensik und Incident-Response-Dienste anbietet und damit einen 360-Grad-Ansatz zur Sicherheitsprävention und -reaktion für seinen weltweiten Kunden- und Partnerstamm verfolgt. SecurityScorecard trägt auch weiterhin dazu bei, die Welt sicherer zu machen, indem es die Art und Weise verändert, wie Cybersecurity-Risiken von Unternehmen wahrgenommen, verbessert und an ihre Vorstände, Mitarbeiter und Lieferanten kommuniziert werden. Jedes Unternehmen hat das universelle Recht auf sein vertrauenswürdiges und transparentes Instant SecurityScorecard-Rating. Weitere Informationen finden Sie auf securityscorecard.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

