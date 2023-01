Überragende Kompetenzen bei Front-End-Design und -Entwicklung schaffen gemeinsame Cross-Selling-Gelegenheiten für vielfältigeren Kundenstamm

Heute haben die TELUS Corporation (T-TSX; NYSE-TU) und TELUS International (NYSE und TSX: TIXT), ein Pionier im Bereich digitale Kundenerlebnisse, der Lösungen der nächsten Generation, einschließlich KI und Content-Moderation, für globale und disruptive Marken konzipiert, entwickelt und bereitstellt, den Abschluss der bereits angekündigten Übernahme von WillowTree bekannt gegeben, nachdem sämtliche Abschlussbedingungen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen erfüllt wurden. Mit der Umbenennung in WillowTree, einem Unternehmen von TELUS International, erweitert der führende Full-Service-Anbieter digitaler Produkte das umfangreiche Angebot an End-to-End-Fähigkeiten von TELUS International für die gesamte Customer Experience-Wertschöpfungskette um wichtige Kompetenzen im Bereich Front-End-Design und -Entwicklung.

"Wir heißen das hochqualifizierte und talentierte WillowTree-Team in unserer TELUS-Familie herzlich willkommen und unternehmen heute einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg von TELUS International", so Darren Entwistle, Chair of the Board bei TELUS International sowie President und CEO bei TELUS. "Durch die Aufnahme in unser Team hat WillowTree den weitreichenden Kundenstamm von TELUS International weiter diversifiziert, neue Großkunden hinzugewonnen und die Cross-Selling-Möglichkeiten weltweit gestärkt. Zudem haben unsere kombinierten Teams nun die große Chance, die digitale Transformation von TELUS zu beschleunigen und die Entwicklung wichtiger Produkte in unserem gesamten Unternehmen zu fördern insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft und Konsumgüter. Indem wir das gemeinsame technologische und menschliche Innovationspotenzial unserer Teams von TELUS International und WillowTree nutzen und mit unserer sozial- und kundenorientierten Kultur und Marke kombinieren, werden wir die Erlebnisse unserer Kunden rund um den Globus verbessern."

"Zum neuen Jahr ist es uns eine besondere Freude, die WillowTree-Mitarbeitenden aus aller Welt bei TELUS International zu begrüßen, um mit ihnen gemeinsam einzigartige, innovative und effektive digitale Erlebnisse für einige der größten und bekanntesten Marken der Welt zu entwickeln", erklärt Jeff Puritt, President und CEO bei TELUS International. "Diese jüngste Akquisition unsere zehnte seit 2005 läutet die nächste Phase der laufenden Umsetzung unserer erfolgreichen Wachstumsstrategie ein. Unsere gemeinsamen Anstrengungen sind darauf gerichtet, unsere vorhandenen Stärken auszubauen, neue hochwertige Fähigkeiten zu ergänzen, unseren Kundenstamm weiter zu diversifizieren und unsere geografische Präsenz zu erweitern, um den immer komplexeren Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Unser konsequenter und nachhaltiger Ansatz hat uns in den vergangenen 17 Jahren ermöglicht, neue Maßstäbe bei der Customer Experience Excellence zu setzen, disruptive Innovationen bei der digitalen CX voranzutreiben und alle Aspekte der digitalen Transformation unserer Kunden zu leiten."

Inzwischen ist TELUS International auf ein diversifiziertes, mehrsprachiges Team von mehr als 70.000 Mitarbeitenden, eine globale KI-Community von mehr als einer Million geschulter Kommentatoren und 69 Lieferzentren und digitale Designstudios in 30 Ländern Nord-, Mittel- und Südamerikas, Europas und Asiens angewachsen. Durch die Ergänzung der mehr als 50 neuen Marken von WillowTree wurde der Kundenstamm von TELUS International weiter diversifiziert. Damit unterstützt TELUS International nun mehr als 650 Kunden in den wichtigsten Branchen, darunter Technologie und Spiele, Kommunikation und Medien, E-Commerce und Fintech, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Konsumgüter, Gesundheitswesen und Biowissenschaften sowie Touristik und Gastgewerbe.

"Der durchdachte Ansatz unseres Unternehmens beim weiteren Ausbau unserer etablierten Marktpräsenz nach der Übernahme beinhaltet die Wahrung des soliden Markenwerts von WillowTree. Gleichzeitig werden wir bestehenden und potenziellen Neukunden den größeren Maßstab und das breitere Spektrum an ergänzenden Kapazitäten unseres kombinierten Unternehmens anbieten", fügt Jeff an. "In den Kundenlisten beider Unternehmen, zu denen viele Fortune 500-Firmen zählen, sowie innerhalb unserer Muttergesellschaft TELUS und deren Sparten TELUS Health und TELUS Agriculture Consumer Goods haben wir eine Vielzahl an attraktiven Cross-Selling-Möglichkeiten identifiziert."

"Dies ist ein vielversprechender Meilenstein auf dem Wachstumspfad von WillowTree seit seiner Gründung in 2008. Wir freuen uns, mit TELUS International zu einem Team zusammenzuwachsen, das sich gemeinsam für die Bereitstellung attraktiver digitaler Kundenerlebnisse engagiert und eine ähnliche Unternehmenskultur pflegt, die das Wohl, die Motivation und die Entwicklung unserer Teammitglieder in den Mittelpunkt stellt", berichtet Tobias Dengel, President bei WillowTree, einem Unternehmen von TELUS International. "Durch die Kombination unserer verschiedenen, aber komplementären Fähigkeiten wird ein einzigartiges Omnichannel-Angebot an unsere Kunden geschaffen: von digitaler Strategie, Design und Entwicklung bis hin zu Content-Moderation, Datenkommentierung und umfassendem Customer Experience Management."

WillowTree, ein Unternehmen mit Sitz in Charlottesville, US-Bundesstaat Virginia, betreibt heute 13 globale Studios in den USA, Kanada, Brasilien, Portugal, Spanien, Polen und Rumänien. Die mehr als 1.000 digitalen Strategen, Designer, Ingenieure und Projektmanager des Unternehmens haben über 700 native mobile Anwendungen, Websites und andere digitale Produkte für Kunden wie FOX, CBC, PepsiCo, Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Synchrony, Manulife und Marriott und viele andere Unternehmen entwickelt. Im Jahr 2021 hat WillowTree ein robustes finanzielles Wachstum und eine solide Performance erzielt, bei einem Umsatzerlös von etwa 140 Millionen US-Dollar und hoher Rentabilität. Die Investitionsausgaben in Prozent vom Umsatzerlös liegen bei WillowTree im niedrigen einstelligen Bereich. Dies ermöglicht eine signifikante Umwandlung von freiem Cashflow und beschleunigt den Abbau von Fremdkapital.

Barclays und Rothschild Co fungierten als Finanzberater, Shearman Sterling LLP als Rechtsberater, und die Scotiabank stellte TELUS International eine gebundene Finanzierung für diese Transaktion zur Verfügung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu den erwarteten Vorteilen und Synergien der Transaktion, die Auswirkungen der Transaktion auf die Geschäftstätigkeit von TELUS Corporation, TELUS International und WillowTree, die Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von TELUS Corporation, TELUS International und WillowTree und die Erwartungen von TELUS International im Hinblick auf den schnellen Abbau von Schulden und die Integrationspläne. Die zukunftsgerichteten Aussagen von TELUS Corporation und TELUS International basieren naturgemäß auf Annahmen und Vorhersagen, die inhärenten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Es kann nicht garantiert werden, dass die erwarteten Vorteile der Transaktion innerhalb des angestrebten Zeitrahmens oder überhaupt realisiert werden, die Finanzergebnisse von TELUS Corporation, TELUS International und WillowTree erreicht werden oder ein rascher Schuldenabbau möglich sein wird, noch dass die erwarteten Vorteile und Synergien der Transaktion realisiert werden oder die Integration der Unternehmen erfolgreich sein wird. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als nicht zutreffend erweisen, und zwar aufgrund von Risiken, von denen einige außerhalb des Einflussbereichs der TELUS Corporation und der TELUS International liegen, dazu gehören: Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die geplanten Synergien und Vorteile zu erzielen und WillowTree innerhalb des erwarteten Zeitraums oder überhaupt zu integrieren, und die Möglichkeit, dass eine solche Integration schwieriger, zeitaufwändiger oder kostspieliger sein wird als erwartet, das Unvermögen von WillowTree, die Investitionsausgaben in Prozent des Umsatzes und den freien Cashflow auf einem Niveau zu halten, das mit den historischen Ergebnissen übereinstimmt, und das sich hieraus ergebende Unvermögen, die Schulden des Unternehmens schnell oder überhaupt abzubauen, die Lenkung der Aufmerksamkeit des Managements von TELUS International und WillowTree auf integrationsbezogene Fragen, Risiken im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Transaktionsparteien und ihrer jeweiligen Unternehmen, Betriebsabläufe, Finanzlagen und Branche durch Anleger sowie Risiken im Zusammenhang mit den möglichen Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher, politischer und marktbezogener Faktoren auf die Unternehmen oder die geplante Transaktion. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beschreiben unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Dementsprechend sind Änderungen dieser Erwartungen nach diesem Zeitpunkt möglich. Leser werden nachdrücklich dazu aufgefordert, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da eine Reihe von Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Erwartungen abweichen. Dementsprechend unterliegt diese Pressemitteilung dem Haftungsausschluss sowie den Annahmen, Qualifikationen und Risikofaktoren, auf die in der "Management's Discussion and Analysis" für das dritte Quartal 2022 und im Jahresbericht 2021 von TELUS Corporation und TELUS International sowie in anderen öffentlich zugänglichen Unterlagen und Einreichungen bei den Securities Commissions in Kanada (auf SEDAR unter sedar.com) und in den USA (auf EDGAR unter sec.gov) sowie den Risiken für das Unternehmen WillowTree, von denen einige möglicherweise nicht von TELUS Corporation und TELUS International vorhergesehen werden. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnen TELUS Corporation und TELUS International jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Über TELUS International

TELUS International (NYSE und TSX: TIXT) widmet sich der Planung, Produktion und Bereitstellung digitaler Lösungen der nächsten Generation, um das Kundenerlebnis (CX) für globale und disruptive Marken zu verbessern. Das Portfolio an Dienstleistungen des Unternehmens unterstützt den gesamten Lebenszyklus der digitalen Transformation seiner Kunden und helfen ihnen, digitale Technologien der nächsten Generation schneller einzuführen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die integrierten Lösungen von TELUS International umfassen digitale Strategie, Innovation, Beratung und Design, IT-Lebenszyklus einschließlich verwalteter Lösungen, intelligente Automatisierung und KI-gestützte End-to-End-Datenlösungen, darunter Computervision-Funktionen sowie Omnichannel-CX- und Vertrauens- und Sicherheitslösungen wie Content-Moderation. TELUS International begleitet alle Phasen des Unternehmenswachstums und kooperiert mit Marken in wachstumsstarken Branchen wie Technologie und Spiele, Kommunikation und Medien, E-Commerce und Fintech, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen sowie Touristik und Gastgewerbe.

Die einzigartige soziale Unternehmenskultur von TELUS International fördert Vielfalt und Integration durch Richtlinien, Ressourcengruppen und Workshops für Teammitglieder sowie Einstellungspraktiken zur Gewährleistung der Chancengleichheit in allen Regionen, in denen sie tätig ist. Seit 2007 hat das Unternehmen das Leben von weltweit mehr als einer Million Menschen positiv verändert, indem es durch große ehrenamtliche Events und Wohltätigkeitsaktionen die Gemeinschaften gestärkt und Benachteiligten geholfen hat. Fünf TELUS International Community Boards haben gemeinnützigen Organisationen seit 2011 rund 4,9 Millionen US-Dollar an Spenden zur Verfügung gestellt. Nähere Informationen unter: telusinternational.com.

Über TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) ist ein dynamischer weltweiter Marktführer auf dem Sektor der Kommunikationstechnologie mit einem Jahresumsatz von 17 Milliarden US-Dollar und 17 Millionen Kundenanschlüssen zur Bereitstellung von Diensten, die Wireless, Daten, IP, Telefonie, Fernsehen, Unterhaltung, Video und Sicherheit umfassen. Als Teil unserer sozialen Verantwortung wollen wir unsere weltweit führende Technologie und unsere Leidenschaft dafür einsetzen, den sozialen Wandel voranzutreiben und bedeutende Entwicklungen für Menschen anzustoßen. Unsere langjährige Selbstverpflichtung, bei allen Entscheidungen unsere Kunden stets an erster Stelle zu setzen, prägt jeden Aspekt unseres Geschäfts und hat uns ermöglicht, eine führende Position bei Kundenservice und Kundenbindung zu belegen. Die zahlreichen Auszeichnungen, die TELUS im Verlauf der Jahre von unabhängigen, führenden Branchenanalysten erhalten hat, untermauern die Stärke und Geschwindigkeit der weltweit führenden TELUS-Netze und stärken unseren Einsatz, um unseren Kunden in Kanada Zugang zu überragenden Technologien zu verschaffen, die uns mit Menschen, Ressourcen und Informationen verbinden und unsere Lebensqualität verbessern.

Das in 30 Ländern rund um den Globus tätige Unternehmen TELUS International (TSX und NYSE: TIXT) ist ein führender Innovator bei digitalen Kundenerlebnissen, der Lösungen der nächsten Generation wie KI und Content-Moderation, für globale disruptive Marken in wachstumsstarken Branchen wie Technologie und Spiele, Kommunikation und Medien sowie E-Commerce und Fintech konzipiert, entwickelt und bereitstellt.

TELUS Health ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das Lösungen für die Gesundheitsvorsorge und das Wohlbefinden von Mitarbeitern und Familien anbietet. Unser TELUS-Team und unsere 100.000 Gesundheitsfachkräfte nutzen die Kombination aus den robusten digitalen und datenanalytischen Fähigkeiten von TELUS mit unserem unübertroffenen Kundenservice, um die Genesung, Prävention und mentale Gesundheit von mehr als 50 Millionen Menschen auf der ganzen Welt (Tendenz steigend) deutlich zu verbessern. Als größter Anbieter digitaler Lösungen und digitaler Erkenntnisse für seinem Segment ermöglicht TELUS Agriculture Consumer Goods eine effiziente und nachhaltige Produktion vom Saatgut bis zum Supermarkt und trägt dazu bei, die Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln und anderen Waren in einer Weise zu verbessern, die für den Endverbraucher nachverfolgbar ist.

Mit unserer Entschlossenheit und Vision, Bürgerinnen und Bürger für das Wohl der Allgemeinheit zu verbinden, hat unsere bedeutsame und nachhaltige Philosophie, in unserer Region zu helfen, TELUS, unsere Teammitglieder und Ruheständler dazu inspiriert, seit dem Jahr 2000 mehr als 900 Millionen US-Dollar in Form von Bargeld, Sachspenden, Arbeitszeit und Programmen sowie 1,8 Millionen Tage ehrenamtliche Tätigkeit beizutragen. Diese herausragende Großzügigkeit und ehrenamtliche Engagement haben TELUS zum spendabelsten Unternehmen der Welt gemacht. Lassen Sie uns gemeinsam eine freundschaftliche Zukunft gestalten.

Weitere Informationen über TELUS finden Sie unter telus.com. Folgen Sie uns unter @TELUSNews auf Twitter und unter @Darren_Entwistle auf Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

