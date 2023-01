Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -LG Display gab heute bekannt, dass es auf der CES 2023 sein OLED-TV-Panel der dritten Generation vorstellen wird. Das neueste OLED-TV-Panel des Unternehmens basiert auf "META-Technologie" und bietet die ultimative Bildqualität.Die META-Technologie umfasst ein "Mikro-Linsen-Array", das die Lichtemission des OLED-Panels maximiert, und "META Booster", ein Algorithmus zur Verbesserung der Helligkeit. Basierend auf der META-Technologie sind die neuesten OLED-Displays des Unternehmens um 60 Prozent heller und haben einen um 30 Prozent größeren Betrachtungswinkel als herkömmliche OLED-Displays, und das bei verbesserter Energieeffizienz.Mit der META-Technologie definiert LG Display die Bildqualität von Fernsehgeräten neu, indem es eine Spitzenhelligkeit von 2.100 Nits erreicht. Das ist die höchstmögliche Helligkeit aller derzeit auf dem Markt erhältlichen TV-Displays. Es verwirklicht den intensiven und präzisen Farbausdruck, der den Betrachter fesselt, indem es die Grenzen zwischen Virtualität und Realität verwischt.Der Kern der META-Technologie von LG Display ist das "Mikro-Linsen-Array". Es handelt sich dabei um eine Schicht aus mikrometergroßen konvexen Linsen, die die Lichtemission des OLED-Panels maximiert und die Energieeffizienz bei gleicher Helligkeit um 22 Prozent erhöht. LG Display hat als erster Hersteller das Problem gelöst, dass das Licht in das Panel zurückreflektiert wird und verloren geht, wodurch die maximale Helligkeit eingeschränkt wird.Das 77 Zoll große OLED-TV-Panel mit 4K-Auflösung, das auf der META-Technologie basiert, verfügt über insgesamt 42,4 Milliarden Mikrolinsen, das heißt etwa 5.117 Mikrolinsen pro Pixel. Diese sorgen dafür, dass auch das durch interne Reflexionen verloren gegangene Licht ausgestrahlt wird, um klare und detaillierte Bilder zu erzeugen."META Booster" verbessert sowohl die Bildschirmhelligkeit als auch die Farbexpression, indem es die Helligkeit jeder Szene in Echtzeit analysiert und anpasst. Dieser innovative Algorithmus verbessert HDR, das hellere Farben und intensivere Dunkelheit darstellt, um detailliertere und lebendigere Bilder mit der genauesten Farbexpression zu erzeugen.Die META-Technologie bietet den umfassendsten Betrachtungswinkel unter allen bestehenden TV-Panels. LG Display hat den Winkel, in dem die Helligkeit im Vergleich zur maximalen Helligkeit halbiert wird, um bis zu 30 Prozent verbessert, was zu einem sehr weiten Betrachtungswinkel von 160 Grad führt.LG Display wird seine META-Technologie zunächst auf seine 4K- und 8K-Versionen in 55, 65 und 77 Zoll des OLED-TV-Panels anwenden. Ziel ist es, die Technologie auf alle Produktlinien auszuweiten."Die erfolgreiche Entwicklung unserer überlegenen META-Technologie hebt die Bildqualität von OLED-TVs auf eine neue, unvergleichliche Ebene", sagte Hyeon-woo Lee, Senior Vice President und Leiter der Large Display Business Unit bei LG Display.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1977798/Photo_1__LG_Display_s_META_Technology.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lg-display-enthullt-auf-der-ces-2023-oled-tv-panel-der-dritten-generation-301714166.htmlPressekontakt:Jean Lee,Team Leader,Global Communications,Tel.: +82-2-3777-1689 E-Mail: jean.lee@lgdisplay.comOriginal-Content von: LG Display, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126154/5409153