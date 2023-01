BMW hat im Zuge der CES 2023 mit dem "i Vision Dee" einen neuen Technologieträger vorgestellt. Das schnucklige E-Auto-Konzept besitzt ein massiv erweitertes Head-up-Display, das in reduzierter Form in der "Neuen Klasse" Einzug halten soll. Der bayerische Premiumautobauer nutzt die Technikmesse CES seit Jahren, um Technologien zu präsentieren, die in naher oder ferner Zukunft in einer Form Realität werden könnten. Dazu gehören etwa neue Interaktionskonzepte, AR per Head-up-Display oder mit E-Ink verkleidete Fahrzeuge, die ihre Farbe wechseln ...

