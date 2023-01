DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

ENERGIENETZE - Ausländische Geheimdienste und andere mögliche Saboteure suchen nach Erkenntnissen des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) das Internet systematisch nach Information über die deutschen Digital-, Strom- und Gasnetze ab. Um nicht noch Hinweise auf mögliche Anschlagsziele zu liefern, sollten Unternehmen, Behörden und Industrieverbände deshalb nicht mehr so viele Daten, Karten und Baupläne online stellen, heißt es in einem "Sicherheitshinweis für die Wirtschaft" des BfV, über den die Süddeutsche Zeitung in ihrer Donnerstagausgabe berichtet. (Süddeutsche Zeitung)

PFLEGEVERSICHERUNG - Die Krankenkassen warnen vor Milliardenausfällen und deutlichen Beitragserhöhungen in der Pflegeversicherung angesichts der vom Bundesverfassungsgericht ab Sommer geforderten Entlastung für kinderreiche Familien bei der gesetzlichen Versicherung. Die Bundesregierung müsse so schnell wie möglich einen Gesetzentwurf vorlegen, wie die drohende Finanzlücke geschlossen werden solle, sagte der stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), Gernot Kiefer, der Augsburger Allgemeinen. (Augsburger Allgemeine)

GASIMPORTE - Im vergangenen Jahr haben mehrere Staaten ihre Importe von Flüssigerdgas massiv reduziert. Das zeigen Daten des Marktforschungsunternehmens Icis, die dem Handelsblatt vorliegen. Laut Icis haben sich die weltweiten Handelsmengen an Liquefied Natural Gas (LNG) verschoben, weil Europa aufgrund ausbleibender russischer Pipeline-Gaslieferungen seine LNG-Käufe massiv erhöht hat. (Handelsblatt)

WOHLSTAND - Der Wohlstand in Deutschland ist im vergangenen Jahrzehnt stark gestiegen, aktuell lässt die Wirtschaftsdynamik aber zu wünschen übrig. Dies geht aus dem Entwurf des Jahreswirtschaftsberichts der Bundesregierung hervor, der dem Handelsblatt vorliegt und in dem Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen neuen, ganzheitlicheren Ansatz zur Wohlstandsmessung präsentiert. So sind die Einkommen zwar zuletzt deutlich gestiegen, allerdings war das Gründungsgeschehen schwach. (Handelsblatt)

EZB - Der Streit zwischen Italien und der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Geldpolitik spitzt sich weiter zu. Ein enger Vertrauter von Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, Verteidigungsminister Guido Crosetto, stellte nun sogar die Unabhängigkeit der Notenbank in Frage. Das italienische Wirtschaftsministerium veröffentlichte zugleich Berechnungen, denen zufolge die Zinserhöhungen den Staat binnen drei Jahren 84 Milliarden Euro kosten werden - was die öffentliche Stimmung in Italien gegen die EZB anheizen dürfte. Die EZB hält bislang aber an ihrem Plan weiterer kräftiger Zinserhöhungen fest. (Börsen-Zeitung)

