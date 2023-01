Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Versetzen Sie sich mit Wondershare in Feiertagsstimmung, um Freude zu verbreiten und zu gewinnenVANCOUVER, British Columbia, 5. Januar 2023 /PRNewswire/-- Nach Jahren virtueller Zusammenkünfte können sich die Menschen endlich unter dem gleichen Dach versammeln, um Weihnachten in 2022 und das neue Jahr zu feiern. Um diese Weihnachtszeit besonders und unvergesslich zu machen, hat Wondershare (https://www.wondershare.com/), der global führende Softwareanbieter, die Kampagne "Capture the Moment" für Nutzer auf der ganzen Welt gestartet, um Zusammengehörigkeit durch die Aufzeichnung von wertvollen Momenten mit geliebten Menschen online und offline zu feiern."Wir haben in den vergangenen Jahren gelernt, Dinge nicht als selbstverständlich zu betrachten, wie die Möglichkeit, sich mit Familie und Freunden zu treffen, um Weihnachten zu feiern", sagte Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer von Wondershare. "Aus diesem Grund haben wir die Kampagne 'Capture the Moment' gestartet. Wir möchten, dass sich die Menschen auf die reine Freude des Zusammenseins konzentrieren und den Moment festhalten - etwas, das ihre Herzen erwärmt, wenn sie Jahre später darauf zurückblicken."Um zur Teilnahme berechtigt zu sein, müssen Sie nur die Reaktionen Ihrer Liebsten aufzeichnen, wenn sie ein Geschenk auspacken oder eine Überraschung erhalten. Teilen Sie dann Ihre Kreation von jetzt bis zum 10. Januar 2023 auf Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube mit den Hashtags CelebrateWithWondershare Holidays. Es werden drei Gewinner für die Preise im Wert von 200 Dollar in drei Kategorien ausgewählt - die überraschendste Reaktion, die lustigste Reaktion und die herzerwärmendste Reaktion.Da das neue Jahr da kommt, möchte Wondershare Kreativität nicht nur mit den Schöpfern feiern, sondern auch mit Menschen, die ihre Erinnerungen mit einer Reihe einfach zu verwendender kreativer Tools wie Filmora 12 bewahren möchten, die vor kurzem mit fortschrittlicheren Funktionen, umfangreicheren Ressourcen und KI-Tools aktualisiert wurde. "In diesem Jahr ist Wondershare führend in Bezug auf Erschwinglichkeit, intuitive Benutzerfreundlichkeit und hochwertige Softwareangebote. Unser Weihnachtsverkauf bietet daher eine Gelegenheit für Nutzer jeder Erfahrungsstufe an allen Fronten zu gewinnen", so Shaan weiter.Tools, die den Anwendern dabei helfen, Kreativität mit Leichtigkeit zu verbreiten:- Filmora (https://filmora.wondershare.com/) - der Allround-Videobearbeiter für Anwender aller Erfahrungsstufen.- DemoCreator (https://democreator.wondershare.com/sales-promotion.html) - der Elite-Bildschirmschreiber, der Videos ansprechend und fesselnd macht.- UniConverter (https://videoconverter.wondershare.com/sales-promotion.html) - das schnelle All-in-One-Medienkonvertierungstool.Als führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung widmet sich Wondershare auch der Vereinfachung des täglichen Lebens durch Technologie. Hier sind einige beliebte Tools, die es Benutzern ermöglichen, im neuen Jahr intelligenter zu arbeiten:- PDFelement (https://pdf.wondershare.com/sales-promotion.html) - die PDF-Komplettlösung, ermöglicht Nutzern das Bearbeiten, Konvertieren, Signieren von PDFs und vieles mehr auf dem Desktop, auf dem Smartphone und im Internet.- Edraw (https://www.edrawsoft.com/) - Das kollaborative Tool für Mindmapping und Brainstorming mit einer Bibliothek von mehr als 5.000 Vorlagen, die ständig aktualisiert werden.Wondershare hat außerdem eine große Auswahl an Paketoptionen eingeführt, um dem Nutzer weitere Tools für ein umfassendes Benutzererlebnis zu einem erschwinglichen Preis zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen über unsere Feiertagsaktion und die Kampagne "Capture the Moment" finden Sie auf der Website www.wondershare.com/sales-promotion.html, und folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/wondershare), Instagram (https://www.instagram.com/wondershare/), Twitter (https://twitter.com/Wondershare) oder YouTube (https://www.youtube.com/@Wondershare).Informationen zu WondershareWondershare (https://www.wondershare.com/) wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark und die Lösungen, die wir anbieten, sind einfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Original-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuell