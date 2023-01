DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schweden findet lediglich ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: In Finnland, Österreich und Schweden findet wegen des Dreikönigstags kein Handel statt.

TAGESTHEMA I

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Dezember verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 48,0 (November: 46,7) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Dezember auf 41,6 (Vormonat: 46,7) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

TAGESTHEMA II

Die US-Notenbanker sind sich bei ihrem Treffen am 13. und 14. Dezember einig gewesen, dass eine Zinssenkung in diesem Jahr voraussichtlich unangebracht sein wird. Die Fed-Gouverneure begrüßten zwar die jüngsten Inflationsdaten, die eine Verringerung des monatlichen Preisanstiegs zeigten, wollen aber deutlich mehr Beweise für einen nachhaltigen Rückgang der Inflation sehen, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht.

Mehrere Fed-Vertreter betonten, dass eine langsamere Anhebung der Zinssätze kein Zeichen für eine "Schwächung" der Entschlossenheit der Fed sei, die Inflation auf 2 Prozent zu senken, oder ein Zeichen dafür, dass die Inflation bereits auf einem Abwärtspfad sei. Wenn die Märkte begännen, die finanziellen Bedingungen zu lockern, insbesondere wenn dies infolge einer falschen Wahrnehmung der Reaktion der Fed auf die Daten geschehe, würde dies "die Bemühungen des FOMC zur Wiederherstellung der Preisstabilität erschweren", hieß es. Aufwärtsrisiken für die Inflation seien nach wie vor ein "Schlüsselfaktor" für die Gestaltung der Geldpolitik.

Bei der Sitzung im Dezember hatte die US-Notenbank den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht und signalisiert, dass sie die Zinsen bei ihren nächsten Sitzungen weiter anheben wolle, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Der Leitzins stieg damit auf die Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Aus den neuen Projektionen zum Zinspfad ließ sich ablesen, dass die meisten Währungshüter damit rechnen, dass der Leitzins im Jahr 2023 auf 5,00 bis 5,50 Prozent steigen wird. Die Notenbanker stimmten Finanzmärkte und Öffentlichkeit damit einmal mehr auf einen langen und zähen Kampf gegen die hohe Inflation ein.

Laut Sitzungsprotokoll gehen 17 von 19 Fed-Vertretern davon aus, dass die Zinsen in diesem Jahr auf über 5 Prozent steigen werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 1Q

21:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, PG zur Elektrostrategie

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz November Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +7,5 Mrd Euro zuvor: +6,9 Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -3,7% gg Vm - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 50,0 1. Veröff.: 50,0 zuvor: 48,8 - EU 11:00 Erzeugerpreise November Eurozone PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+29,1% gg Vj zuvor: -2,9% gg Vm/+30,8% gg Vj - IT 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+11,9% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+11,8% gg Vj - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +153.000 Stellen zuvor: +127.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 223.000 zuvor: 225.000 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -63,10 Mrd USD zuvor: -78,16 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 44,4 1. Veröff.: 44,4 zuvor: 46,2 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.871,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.985,25 -0,1% Nikkei-225 25.820,80 +0,4% Hang-Seng-Index 21.104,94 +1,5% Kospi 2.269,50 +0,6% Shanghai-Composite 3.158,34 +1,1% S&P/ASX 200 7.063,60 +0,1% Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.490,78 +2,2% DAX-Future 14.549,00 +2,0% XDAX 14.485,56 +2,0% MDAX 26.447,85 +2,0% TecDAX 2.996,66 +1,8% EuroStoxx50 3.973,97 +2,4% Stoxx50 3.780,07 +1,3% Dow-Jones 33.269,77 +0,4% S&P-500-Index 3.852,97 +0,8% Nasdaq-Comp. 10.458,76 +0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,30% +118

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Leicht positiv blicken Händler auch am Donnerstag auf die Märkte. Ob die Rally allerdings mit dem bisherigen Schwung weitergehen könne, sei fraglich. Denn im Tagesverlauf habe man eine Fülle von Konjunkturdaten zu verdauen, die jederzeit für eine Richtungsänderung sorgen könnten. Im Fokus steht vor allem das Fed-Protokoll vom Vorabend. Es unterstreiche erneut, dass der Markt die Entschlossenheit der US-Notenbank bei der Inflationsbekämpfung nicht ernstzunehmen scheine, stellen einige Händler mit Besorgnis fest. Denn die Markterwartungen an den finalen Zinshöhepunkt und die Aussagen von Fed-Vertretern dazu lägen weit auseinander. Sehr starke Daten vom US-Arbeitsmarkt wie Jolts-Report und die ISM-Job-Komponente unterstrichen dabei, dass die Fed freie Hand bei Zinserhöhungen hat. Stärker als sonst dürften daher am Nachmittag der ADP-Bericht und die wöchentlichen Erstanträge im Fokus stehen, bevor am Freitag der große monatliche Job-Report in den USA ansteht. In Europa wird hingegen weiter mit Argusaugen auf Inflationsdaten geblickt. So vor allem auf die Erzeugerpreise (PPI) der Eurozone. Sie sollten deutlich unter der Kostenexplosion des Vormonats von plus 30,8 Prozent liegen, um die Märkte weiter zu treiben. Dazu werden auch neue Verbraucherpreise (CPI) aus Italien erwartet. Sie waren zuletzt um 11,8 Prozent angesprungen. Zuversichtlich für die Weltwirtschaft stimmen indes zwei Einkaufsmanager-Indizes aus China und Hongkong. Beide deuten eine Bodenbildung nach den Belastungen durch die Corona-Ausbreitung an. In Deutschland und den USA werden die Daten der Handelsbilanzen vorgelegt.

Rückblick: Sehr fest - Die Rally seit Jahresanfang beschleunigte sich noch weiter. Das frische Anlagekapital, das zum neuen Jahr an die Börsen strömt, traf nun auch noch auf gute Nachrichten. Denn zu den zumeist nach oben revidierten Einkaufsmanager-Indizes in Europa gesellte sich eine zunehmende Entspannung an der internationalen Inflationsfront. Leidtragende der Rallylaune in Europa dank Inflation und Energiekosten waren die Öl- und Gaswerte. Der Sektor stellte mit 3,1 Prozent Minus das Schlusslicht in Europa.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Konsumwerte profitierten von der Aussicht auf ein Ende der Inflationsspirale: Adidas stiegen um 4,9 Prozent und Zalando um 4,4 Prozent. Kräftig gesucht waren die Tech-Werte. Sie profitierten mit am stärksten von der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen. Im DAX stiegen Infineon um 3 Prozent. Bei BASF ging es 4,2 Prozent und bei Covestro sogar 4,8 Prozent höher, da sinkende Inflationsraten den Margendruck von den energieintensiven Unternehmen nehmen. Merck legten um 3,7 Prozent zu. Hier stützte die Aufnahme auf die Europe-1-Empfehlungsliste von JP Morgan. Kräftig gesucht waren auch Finanzwerte, vor allem Versicherer profitierten von dem besseren Umfeld für ihre Bond-Anlagen. Für Munich Re ging es 4,6 Prozent nach oben, für Allianz um 3,1 Prozent. Bei den Banken sprangen Deutsche Bank um 5,3 Prozent an. Selbst Immobilientitel wie Vonovia erholten sich um 5,4 Prozent. Den Sektor trieb die Aussicht, dass sich die Finanzierungsbedingungen durch steigende Zinsen nicht noch weiter verschärfen werden. TAG Immobilien legten 5,8 Prozent zu. Im DAX schlossen nur Deutsche Börse und RWE im Minus. Verlierer im MDAX waren Wacker Chemie mit 5,5 Prozent Minus. Sie litten unter Berichten über fallende Preise für Polysilizium.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben sich Synlab und Sporttotal auffällig gezeigt - beide aber bei bescheidenen Umsätzen. Synlab wurden 6,8 Prozent tiefer getaxt. Das Unternehmen teilte mit, dass portugiesische Wettbewerbshüter ein Verfahren gegen zwei portugiesische Gesellschaften des Labordienstleisters eröffnet haben. Sporttotal hatte die Expansion in den US-Streaming-Markt bekannt gegeben, die Titel wurde 18 Prozent höher gestellt.

USA - AKTIEN

