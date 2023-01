DJ PTA-News: Roy Asset Holding SE: Roy Asset Holding SE wechselt in General Standard des Regulierten Marktes der Deutschen Börse

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Klingenberg (pta/05.01.2023/07:55) - Die Roy Asset Holding SE beantragt erfolgreich Wechsel in den General Standard des Regulierten Marktes der Deutschen Börse.

- Transparenz wird auch weiterhin gewährleistet - Segmentwechsel führt zu Kosteneinsparungen

Die Roy Asset Holding SE hat erfolgreich einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien zum Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt. Die Zulassung der Roy Asset Holding SE Aktien zum Regulierten Markt (General Standard) bleibt davon unberührt. Der Wechsel in den General Standard wird mit Ablauf von drei Monaten nach Veröffentlichung der Widerrufsentscheidung durch die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse auf der Website der Deutschen Börse (www.deutsche-boerse.com) und somit zum 31.3.2023 wirksam. Durch den Segmentwechsel und den damit verbundenen Wegfall der erweiterten Marktfolgepflichten sollen Kosteneinsparungen realisiert werden. Um den Transparenzanforderungen unserer Investor:innen hinreichend Rechnung zu tragen, werden wir auch zukünftig aktiv über unseren Geschäftsverlauf in Kommunikation mit dem Kapitalmarkt stehen.

(Ende)

Aussender: Roy Asset Holding SE Adresse: Alexander-Wiegand-Straße 8, 63911 Klingenberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Siegfried Lee Tel.: +49 9372 131-270 E-Mail: ir@royasset.eu Website: www.royasset.de

ISIN(s): DE000RYSE888 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2023 01:55 ET (06:55 GMT)