Palakkad, Indien (ots/PRNewswire) -Der chilenische Botschafter in Indien, Seine Exzellenz Herr Juan Angulo Monsalve, besuchte kürzlich die Athachi Biodiversity Farm in Elappully in Palakkad. In Begleitung seiner Gattin verbrachte Herr Angulo mehrere Stunden auf der Farm, machte sich mit ihren Besonderheiten vertraut und besichtigte mit großem Interesse Athachis Nakshatra Vanam, Goshala und Navagraha Vanam auf der Farm.Herr Raju N. Subramanian, Vorsitzender der Athachi-Gruppe, informierte den Botschafter und seine Gattin über die einzigartigen Anbaumethoden nach dem Motto More than Organic von Athachi, die Philosophie von Trust Nature und die Zukunftspläne der Gruppe in den Bereichen Landwirtschaft, Ayurveda, grüne Energie usw.Dr. Vishwanath N. Subramanian, geschäftsführender Direktor der Athachi-Gruppe, informierte den Botschafter über die Ergebnisse von mehr als fünf Jahren Forschung auf den Athachi-Farmen, einschließlich Studien über das einzigartige ökologische Wunder in den Western Ghats, das Palakkad Gap. Die Forschungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen.Die Philosophie von Trust Nature ist ein kraftvoller Ideenstrom, der die Athachi-Gruppe bei der Entwicklung von Lösungen leitet, die Umwelt respektiert, sich für ein ganzheitliches Leben einsetzt und eine harmonische Koexistenz mit allen Lebewesen verfolgt. Herr Raju erläuterte dem Botschafter, dass es bei Trust Nature darum geht, die Regenerationskraft der Natur bei jedem Schritt zu nutzen, um die Widerstandsfähigkeit des Ökosystems des Universums zu stärken.Der Botschafter wies darauf hin, dass die Philosophie von Trust Nature ein universelles Ethos hat, bei dem Pflanzen und Tiere sowie Wetter und Landschaft zusammenwirken, um das empfindliche Gleichgewicht zwischen Organismen und Umwelt zu erhalten, und dass diese Philosophie auf das Ökosystem Chiles und aller anderen Nationen übertragen werden kann.Er stimmte auch mit Athachis Überzeugung überein, dass die Philosophie von Trust Nature eine Lebensweise bietet, die darauf abzielt, die globale Erwärmung zu begrenzen, und dass sie ein perfektes Beispiel für eine global skalierbare Kampagne zum Klimawandel und ein Nachhaltigkeitsprogramm der Vereinten Nationen ist.More Than Organic - Diese innovative Anbaumethode ist eines der Ergebnisse der Athachi-Philosophie von Trust Nature. Dr. Vishwanath erläuterte dem Botschafter die Feinheiten der Methode, die sich gemeinsam mit der Natur entwickelt hat, und wie sie dazu beigetragen hat, gesunde, organische Strategien zu entwickeln, die den Einsatz künstlicher Chemikalien überflüssig machen. Die Methoden von More than Organic nutzen die reiche biologische Vielfalt, die dem Boden zugeführt wird, um ihn zu nähren und zu bereichern. Es handelt sich um eine ausgewogene Anbaumethode, die das bewährte, auf die Natur zurückgehende Landwirtschaftssystem, das in Indien seit Generationen vorherrscht, mit den neuesten Technologien kombiniert.Es werden besondere Anstrengungen unternommen, um Schädlinge zu erkennen, die für das Ökosystem schädlich sind, und es werden ganzheitliche Methoden wie das Anpflanzen von ihnen entgegenwirkenden Kräutern und in besonderen Fällen Solar-Biofallen eingesetzt, um ihr Wachstum einzuschränken, wie es in dem alten indischen Werk Vrikshayurveda beschrieben wird. Mit dem Ziel, gefährdete Bäume und Pflanzen zu schützen und die Natur zu bewahren, produziert Athachi Farms eine Vielzahl von Produkten, die das agro-ayurvedische Erbe des Landes aufrechterhalten. Der Athachi Trust führt auch zahlreiche Programme durch, um künftigen Generationen den Glauben an die Natur zu vermitteln.Um ihr Engagement für die Sache zu verstärken, hat die Athachi Group mittlerweile umfangreiche Forschungsarbeiten initiiert, an denen Akademiker und Experten aus dem Bereich beteiligt sind, um den biodiversen Hotspot namens Palakkad Gap der Weltöffentlichkeit zugänglich zu machen.Informationen zur Athachi Group:Athachi mit Sitz in Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten hat sich als Unternehmen in natürlicher Progression von Finanzen und Beratung über Handel bis hin zu Produkten für Wellness und Ayurveda entwickelt. Die Gruppe, die seit über drei Jahrzehnten erfolgreich authentische ayurvedische Lösungen entwickelt, hat die Athachi Biodiversity Farm gegründet. Die Gruppe ist dabei, Produkte zu entwickeln, die interessante Ergebnisse der biodynamischen und biodiversen Methodik darstellen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1977104/Juan_Angulo_Monsalve_Athachi_Group.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1886734/Athachi_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/trust-nature-philosophie-von-athachi-ist-stark-und-einzigartig-chilenischer-botschafter-besucht-athachi-farmen-301714198.htmlPressekontakt:Sethu Raj K,Head PR - PUSH 360,Mobiltelefon: +91-9746486617,E-Mail: sethu@push360.agencyOriginal-Content von: Athachi Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093728/100900774