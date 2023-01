DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Dezember verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 48,0 (November: 46,7) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Dezember auf 41,6 (Vormonat: 46,7) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +153.000 Stellen zuvor: +127.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 223.000 zuvor: 225.000 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -63,10 Mrd USD zuvor: -78,16 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 44,4 1. Veröff.: 44,4 zuvor: 46,2 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.864,25 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.956,75 -0,4% Nikkei-225 25.820,80 +0,4% Hang-Seng-Index 21.051,32 +1,2% Kospi 2.264,65 +0,4% Shanghai-Composite 3.154,33 +1,0% S&P/ASX 200 7.063,60 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Gestützt wird die Stimmung von den sich mehrenden günstigen Inflationstendenzen in einigen Teilen der Welt, zuletzt besonders Europa. Das könnte den Notenbanken ermöglichen, bei der Erhöhung der Zinsen bedächtiger vorzugehen. Am kräftigsten nach oben geht es erneut und bereits den dritten Tag in Folge in Hongkong. Wieder treiben feste Technikaktien den Index auf den inzwischen höchsten Stand seit Juli 2022. Zu den andauernden Kursgewinnen der Technikbranche heißt es unter anderem, Internetaktien bewegten sich generell stärker nach oben, wenn sich die Stimmung am Aktienmarkt verbessere. Dazu profitieren sie von der Entspannung bei den Marktzinsen, weil sich dies günstig auf die Bewertungen auswirkt. Für Auftrieb sorgen daneben die Stützungsmaßnahmen Pekings für die Wirtschaft in China. Erst am Mittwoch verlautbarte die chinesische Zentralbank, dass sie die Liquidität 2023 auf einem angemessenen Niveau halten werde, um die Wirtschaft zu stützen, und versprach, die Finanzierungshilfen zu verstärken, um den Binnenkonsum anzukurbeln und den Immobilienmarkt zu stabilisieren.

US-NACHBÖRSE

T-Mobile US legten um 1,5 Prozent zu. Das Unternehmen hatte für 2022 ein Rekordkundenwachstum mitgeteilt. Richardson Electronics stiegen um 8,2 Prozent, nach übertroffenen Erwartungen für Umsatz und Gewinn, unter anderem dank starker Nachfrage nach Produkten im Bereich der grünen Energie. Das Unternehmen geht außerdem davon aus, Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 2023 weiter zu steigern. Inter Parfums berichtete über ein starkes Quartal, das auf eine "Fortsetzung des starken Umsatzwachstums" hindeute. Der Hersteller und Vertreiber von Designerparfüm und Kosmetik für Marken wie Jimmy Choo und DKNY hob die Prognosen 2022 und 2023 an. Die Aktie legte um 2,4 Prozent zu. Exxon Mobil zeigten sich kaum bewegt von der Nachricht, für das vierte Quartal ein erneut starkes operatives Ergebnis zu erwarten und für 2022 einen Rekordgewinn.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.269,77 +0,4% 133,40 +0,4% S&P-500 3.852,95 +0,8% 28,81 +0,4% Nasdaq-Comp. 10.458,76 +0,7% 71,78 -0,1% Nasdaq-100 10.914,80 +0,5% 52,16 -0,2% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 970 Mio 899 Mio Gewinner 2.534 1.891 Verlierer 611 1.254 unverändert 85 82

Etwas fester - Das als unerwartet falkenhaft interpretierte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank verhinderte höhere Gewinne. Insgesamt überwog dennoch die Hoffnung auf eine etwas weniger forsche Zinserhöhungspolitik, auch mit Blick auf eher schwache Wirtschaftsdaten des Tages. Händler verwiesen aber auch auf Entspannungssignale der Inflation in Europa. Begünstigt wurde die Hoffnung auf weiter nachlassenden Inflationsdruck von erneut deutlich niedrigeren Öl- und Gaspreisen. GE sackten um 17,4 Prozent ab, allerdings war dies nur Herausrechnung einer abgespalteten Sparte geschuldet. Bereinigt legte der Kurs zu. Microsoft verloren 4,4 Prozent, nachdem die UBS die Aktie abgestuft hatte. Salesforce legten um 3,6 Prozent zu mit Plänen, die Belegschaft um 10Prozent zu reduzieren. NGL Energy machten einen Satz um 21,9 Prozent. Der Dienstleister für Energie- und Versorgungsunternehmen hatte den Ausblick angehoben.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,34 -2,9 4,37 -7,9 5 Jahre 3,85 -5,9 3,90 -15,5 7 Jahre 3,77 -6,8 3,84 -19,6 10 Jahre 3,68 -6,1 3,74 -19,7 30 Jahre 3,80 -4,5 3,84 -17,3

Den US-Anleihen kam erneut eine Mischung aus Rezessionsangst und sich mehrender günstiger Inflationssignale zugute, die Renditen gaben erneut nach. Mit dem eher falkenhaft aufgenommenen Fed-Protokoll am Abend reduzierten die Renditen ihre Abschläge leicht.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:43 % YTD EUR/USD 1,0606 -0,0% 1,0607 1,0595 -0,9% EUR/JPY 140,37 -0,1% 140,46 137,84 +0,0% EUR/GBP 0,8819 +0,3% 0,8797 0,8808 -0,4% GBP/USD 1,2026 -0,3% 1,2060 1,2031 -0,6% USD/JPY 132,35 -0,0% 132,41 130,15 +0,9% USD/KRW 1.270,94 -0,0% 1.271,37 1.272,02 +0,7% USD/CNY 6,8719 -0,2% 6,8888 6,8875 -0,4% USD/CNH 6,8778 -0,3% 6,8986 6,8898 -0,7% USD/HKD 7,8158 -0,0% 7,8162 7,8186 +0,1% AUD/USD 0,6818 -0,2% 0,6834 0,6841 +0,1% NZD/USD 0,6285 -0,1% 0,6290 0,6310 -1,0% Bitcoin BTC/USD 16.811,99 -0,1% 16.821,54 16.867,62 +1,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab nach seinem Höhenflug vom Vortag etwas nach, der Dollarindex büßte 0,3 Prozent ein - belastet vom fortgesetzten Rückgang der US-Marktzinsen. Der Euro holte einen Großteil seines deutlichen Vortagesverlusts wieder auf. Laut den ING-Analysten ist es unwahrscheinlich, dass der Euro seine jüngste Talfahrt fortsetzt. Den Yen fiel nach dem Erreichen ene Halbjahreshochs in einer Gegenbewegung deutlicher zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,79 72,84 +1,3% +0,95 -8,1% Brent/ICE 78,77 77,84 +1,2% +0,93 n.def. YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise (-5%) wurden erneut von Rezessionsangst gedrückt, sie fielen auf ein Vierwochentief. Teilnehmer verwiesen vor allem auf die Covid-Welle in China, die die Nachfrage dämpfen könnte. Analysten beobachteten zudem, dass die Prognosen über eine höhere Ölnachfrage zur Stromerzeugung an der US-Ostküste in diesem Winter nicht ganz so eingetreten sind.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.851,30 1.855,65 -0,2% -4,35 +1,5% Silber (Spot) 23,66 23,83 -0,7% -0,17 -1,3% Platin (Spot) 1.076,28 1.081,50 -0,5% -5,23 +0,8% Kupfer-Future 3,75 3,74 +0,3% +0,01 -1,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Dollarschwäche und erneut gesunkene Marktzinsen befeuerten den Goldpreis (+0,8%).

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbanker sind sich bei ihrem Treffen im Dezember einig gewesen, dass eine Zinssenkung 2023 voraussichtlich unangebracht sein wird. Die Fed-Gouverneure begrüßten zwar die jüngsten Inflationsdaten, die eine Verringerung des monatlichen Preisanstiegs zeigten, wollen aber deutlich mehr Beweise für einen nachhaltigen Rückgang der Inflation sehen, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Mehrere Fed-Vertreter betonten, dass eine langsamere Anhebung der Zinssätze kein Zeichen für eine "Schwächung" der Entschlossenheit der Fed sei, die Inflation auf 2 Prozent zu senken, oder ein Zeichen dafür, dass die Inflation bereits auf einem Abwärtspfad sei.

USA - Politik

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die Zerstrittenheit der Republikaner im US-Repräsentantenhaus hat auch am Mittwoch die Wahl eines neuen Sprechers verhindert: In drei weiteren Abstimmungen verweigerten konservative Hardliner dem republikanischen Kandidaten Kevin McCarthy die Unterstützung. Nach insgesamt sechs ergebnislosen Abstimmungen binnen zwei Tagen vertagten die Abgeordneten die Debatte auf Donnerstag.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Für die offiziellen Daten am Donnerstag erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,4 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,2 Millionen Barrel.

AUTOABSATZ JAPAN

Der Autoabsatz in Japan ist im Dezember 4,4 Prozent niedriger ausgefallen als im Vorjahr.

AMAZON

Der Stellenabbau fällt größer aus als zunächst geplant: Konzernchef Andy Jassy kündigte die Streichung von "etwas mehr als18.000" Arbeitsplätzen an. Davon sei auch Europa betroffen. Im November hatte Amazon die Entlassung von rund 10.000 Beschäftigten angekündigt.

TWITTER

Daten von mehr als 235 Millionen Twitter-Konten sind mehreren Berichten zufolge geleakt und in einem Online-Hackerforum veröffentlicht worden.

