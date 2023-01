Börsentag auf einen Blick Aktien: Etwas schwächer nach jüngstem Schub DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE NACH SCHUB - Nach einem beeindruckenden Jahresauftakt dürfte am Donnerstag zunächst Ruhe am deutschen Aktienmarkt einkehren. Der Dax , der in den ersten drei Handelstagen des neuen Jahres um gut vier Prozent gestiegen ist, wird zum Handelsbeginn etwas niedriger erwartet. Die nachlassende Inflation hatte in den vergangenen Tagen die Kurse befeuert. ...

