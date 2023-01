Nach einem beeindruckenden Jahresauftakt dürfte am Donnerstag zunächst Ruhe am deutschen Aktienmarkt einkehren. Die Marke von 14.500 DAX-Punkten ist am Morgen wieder etwas in die Ferne gerückt. Für Gesprächsstoff am deutschen Aktienmarkt dürften die Fed-Protokolle sorgen. Bei den Einzelaktien dürften die Deutsche Telekom, Lufthansa und Synlab im Vordergrund stehen.Der DAX -0,28%, der in den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...