Deutsche Exporte sinken im November um 0,3% - Importe minus 3,3%

Die deutschen Ausfuhren sind im November wie erwartet gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, gingen die Ausfuhren gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent zurück. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Minus von 0,2 Prozent prognostiziert. Die Einfuhren verringerten um 3,3 Prozent, erwartet worden war ein Minus von 0,5 Prozent. Die saisonbereinigte Handelsbilanz wies daher einen unerwartet hohen Überschuss von 10,8 Milliarden Euro auf, prognostiziert waren nur 7,5 Milliarden. Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahmen die Exporte um 13,3 Prozent und die Importe um 14,7 Prozent zu.

Kein US-Notenbanker hält Zinssenkungen 2023 für angemessen

Die US-Notenbanker sind sich bei ihrem Treffen am 13. und 14. Dezember einig gewesen, dass eine Zinssenkung in diesem Jahr voraussichtlich unangebracht sein wird. Die Fed-Gouverneure begrüßten zwar die jüngsten Inflationsdaten, die eine Verringerung des monatlichen Preisanstiegs zeigten, wollen aber deutlich mehr Beweise für einen nachhaltigen Rückgang der Inflation sehen, wie aus dem Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses hervorgeht. Mehrere Fed-Vertreter betonten, dass eine langsamere Anhebung der Zinssätze kein Zeichen für eine "Schwächung" der Entschlossenheit der Fed sei, die Inflation auf 2 Prozent zu senken, oder ein Zeichen dafür, dass die Inflation bereits auf einem Abwärtspfad sei.

US-Automarkt verzeichnet 2022 schlechtestes Jahr seit über zehn Jahren

Die US-Automobilindustrie hat im Jahr 2022 das schlechteste Vertriebsjahr seit mehr als zehn Jahren verbucht. Engpässe in den Lieferketten und schlecht bestückte Autohäuser belasteten die Verkäufe vieler Hersteller. Mit wenigen Ausnahmen meldeten die Autobauer am Mittwoch einen Rückgang ihrer Absatzzahlen im vergangenen Jahr. General Motors war einer der wenigen, die einen Anstieg meldeten, nachdem sie sich von Werksschließungen wegen fehlender Bauteile erholt hatten, und lief damit der Toyota Motor Corp wieder den Rang als Nummer 1 unter den Autoverkäufern in den USA ab. Der japanische Autohersteller Toyota hatte GM 2021 in den USA überholt.

PMI in Chinas Servicesektor steigt im Dezember

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Dezember verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 48,0 (November: 46,7) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Dezember auf 41,6 (Vormonat: 46,7) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

Gaspreis in Europa so niedrig wie zuletzt im November 2021

Die Großhandelspreise für Erdgas in Europa sind aufgrund der ungewöhnlich milden Temperaturen auf den niedrigsten Stand seit November 2021 gesunken. Der als Referenz geltende Terminkontrakt am niederländischen Handelsplatz TTF fiel am Mittwochnachmittag um 9,3 Prozent auf 65,59 Euro pro Megawattstunde für Februar. Der Gaspreis setzte damit seinen Abschwung fort: Anfang der Woche schon war der TTF auf den niedrigsten Stand seit dem 21. Februar 2022 gesunken. "Solange die Vorhersagen kein winterliches Klima ausweisen, scheinen erneute Verluste wahrscheinlich", erklärten Analysten von Energi Danmark.

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 1,3 Millionen Barrel berichtet worden. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Donnerstag veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,4 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,2 Millionen Barrel.

EU empfiehlt "nachdrücklich" Testpflicht für Reisende aus China

Angesichts der Corona-Infektionswelle in China wird den EU-Staaten eine Testpflicht für Reisende aus China "nachdrücklich" empfohlen. Darauf haben sich die Vertreter der Mitgliedstaaten bei einem Treffen des Krisenmechanismus IPCR am Mittwoch geeinigt. Wie die schwedische EU-Ratspräsidentschaft erklärte, rieten sie überdies zu stichprobenartigen Tests bei Ankünften sowie zur Analyse der Abwässer von Flügen aus China. Zudem sprach das Experten-Gremium demnach die Empfehlung aus, dass Passagiere auf dem Weg nach China und zurück Schutzmasken tragen sollten.

Spaltung der US-Republikaner lähmt weiter Sprecher-Wahl im Repräsentantenhaus

Die Zerstrittenheit der Republikaner im US-Repräsentantenhaus hat auch am Mittwoch die Wahl eines neuen Sprechers verhindert: In drei weiteren Abstimmungen verweigerten konservative Hardliner dem republikanischen Kandidaten Kevin McCarthy die Unterstützung. Nach insgesamt sechs ergebnislosen Abstimmungen binnen zwei Tagen vertagten die Abgeordneten die Debatte auf Donnerstag. McCarthy ist Favorit für die Nachfolge der demokratischen Sprecherin Nancy Pelosi. Er ist jedoch angewiesen auf die Stimmen von rund 20 Anhängern des Ex-Präsidenten Donald Trump, die ihn für zu gemäßigt halten und bereits den zweiten Tag in Folge seine Ernennung zum Vorsitzenden verhinderten.

Zwei Jahre nach Sturm auf US-Kapitol sucht die Polizei immer noch 350 Verdächtige

In den zwei Jahren seit der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger von Donald Trump haben die US-Behörden 950 Verdächtige festgenommen. Nach rund 350 weiteren Verdächtigen werde weiter gesucht, teilte das Justizministerium in Washington am Mittwoch mit. "Unsere Arbeit ist noch lange nicht vorbei", erklärte US-Justizminister Merrick Garland zwei Tage vor dem Jahrestag am 6. Januar. Diejenigen, die für den "Angriff auf unsere Demokratie verantwortlich" seien, würden auch weiterhin zur Verantwortung gezogen, ergänzte der Justizminister.

Peking und Manila bekennen sich zu friedlicher Lösung im Südchinesischen Meer

Bei einem Treffen in Peking haben Chinas Staatschef Xi Jinping und der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. beteuert, ihre Territorialstreitigkeiten im Südchinesischen Meer friedlich beilegen zu wollen. Chinesischen Staatsmedien zufolge sprachen sich Xi und Marcos am Mittwoch für "freundschaftliche Konsultationen zur angemessenen Lösung maritimer Fragen" aus.

JAPAN

Kfz-Absatz Dez -4,4% gg Vorjahr

PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Kernrate Dez +6,9% gg Vorjahr

