Der DAX blickt bislang auf einen starken Start in das neue Börsenjahr 2023 zurück. Am Donnerstag schnauft der deutsche Leitindex knapp unterhalb der 14.500-Punkte-Marke aber erstmals durch. Nachdem der nachlassende Inflationsdruck zuletzt für Rückenwind gesorgt hatte, dämpfte das Fed-Protokoll am Mittwochabend die Hoffnung auf sinkende Zinsen etwas.Das Protokoll der US-Notenbank zeigte, dass noch eine lange Phase der restriktiven Zins- und Geldmarktpolitik auf die Anleger zukomme. Große Überraschungen ...

