Amazon muss deutlich mehr Menschen gehen lassen als zunächst vermutet. Von mehr als 18.000 Stellen ist jetzt die Rede. Die Entlassungswelle beim weltgrößten Online-Versandhändler Amazon fällt deutlich größer aus als zunächst angenommen. Vorstandschef Andy Jassy kündigte am Mittwochabend (Ortszeit) in einem Memo an die Beschäftigten die Streichung von mehr als 18.000 Stellen an. Im November war noch von lediglich 10.000 Jobs die Rede ...

