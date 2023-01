Die Inflationsrate für Dezember 2022 beträgt voraussichtlich 10,2 Prozent, wie aus Berechnungen von Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung hervorgeht. Gegenüber dem Vormonat steigt das Preisniveau voraussichtlich um 0,2 Prozent. "Zu Jahresende hat sich die Teuerung auf hohem Niveau weiter eingebremst. Einer ersten Schätzung zu- folge lag die Inflation im Dezember 2022 bei 10,2 Prozent, nach 10,6 Prozent im November und 11,0 Prozent im Oktober. Hauptverantwortlich für den jüngsten Rückgang sind die seit Dezember wirksame Strompreisbremse und der spürbar nachlassende Preisdruck bei Treibstoffen. Bei Nahrungsmitteln und in der Gastronomie hingegen hält der Preisauftrieb weiter an", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

