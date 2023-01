STLA IM-STELLANTIS hat seine Partnerschaft mit dem Flugtaxi-Entwickler Archer Aviation ausgeweitet MW-BMW will den Anteil der vollelektrischen Fahrzeuge im laufenden Jahr deutlich nach oben schrauben.CON-hat eine strategische Partnerschaft mit der Ambarella Inc, einem US-Unternehmen für Halbleiter mit künstlicher Intelligenz (KI), vereinbartHFG- Der Kochboxenversender Hellofresh hat weniger als ein Jahr nach dem Start sein Geschäft in Japan aufgegeben. MBG-Mercedes-Benz Energy und Lohum fördern die Nachhaltigkeit von Batterien durch mehrjährige 2nd-Life-PartnerschaftSYAB- Portugiesische Kartellbehörde leitet Verfahren gegen Synlab-Töchter einZF-Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen bündelt seine Aktivitäten im Bereich autonomes Fahren und sucht nach Investoren für die neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...