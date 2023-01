Jerusalem (ots/PRNewswire) -Valeo nutzt die Cybersecurity DevOps & Automation Platform von C2A, um sein Cybersecurity Software Lifecycle Management zu skalieren und mehr Sicherheit für seine Kunden und moderne Fahrzeuge zu bietenValeo, ein führender Automobilzulieferer und Partner von Automobilherstellern weltweit, und C2A Security (https://c2a-sec.com/), ein führender Anbieter von automatisierten Cybersicherheitslösungen für vernetzte, autonome und elektrische Fahrzeuge, haben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben, um die Cybersicherheitsangebote von Valeo für ihre Produkte in der Entwicklung und im laufenden Betrieb zu verbessern. Die neue Partnerschaft ist eine Antwort auf den Bedarf der Branche an rationalisierter und effizienter Cybersicherheit.Mit der zunehmenden Softwarezentrierung von Fahrzeugen und der Einführung neuer Cyber-Vorschriften für die Automobilindustrie gewinnt die Sicherheit an Priorität. Ineffiziente und manuell durchgeführte Cybersicherheit kann für Erstausrüster, Zulieferer und andere Lieferanten zu einem Engpass bei der Entwicklung wettbewerbsfähiger Produkte werden, so dass automatisierte und skalierbare Cybersicherheitslösungen erforderlich sind. Die Partnerschaft von C2A Security mit Valeo wird es der Automobilbranche ermöglichen, automatisierte Cybersicherheit zu implementieren, um die Sicherheit in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig Innovationen und zukünftige Geschäfte zu ermöglichen."Eine softwaredefinierte Architektur bringt viel mehr Schwierigkeiten mit sich, wenn es um Cybersicherheit geht, und wir nehmen diese Herausforderungen sehr ernst. Aus diesem Grund arbeiten wir mit C2A zusammen, das sich auf Cybersicherheit im Bereich Mobilität spezialisiert hat", erklärte Geoffroy Bouquot, Leiter der Technologieabteilung und Senior Vice President für Strategie bei Valeo."C2A ist die Zukunft der Cybersicherheit, und mit seinen Technologien zur Automatisierung der Sicherheit werden wir bei der Überwachung, Risikoprävention, Identifizierung und Abschwächung von Schwachstellen gemeinsam mehr erreichen. Das bedeutet noch mehr Cybersicherheit für unsere Produkte, unsere Kunden und für Ihre Autos. Wir werden auf den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte einwirken."Das Vorzeigeprodukt EVSec von C2A Security ist eine innovative Cybersecurity-DevOps-Plattform, die Unternehmen der Automobilindustrie bei der Verwaltung von Software in großem Umfang unterstützt. Die Plattform soll den Prozess der Einhaltung von Cybersicherheitsstandards und -vorschriften automatisieren. EVSec ermöglicht es Entwicklern, sich auf Innovationen wie neue Produkte und Funktionen zu konzentrieren, um dem Endkunden einen höheren Geschäftswert zu bieten und gleichzeitig eine integrierte, effiziente und optimierte Cybersicherheit im großen Maßstab zu ermöglichen."Diese Partnerschaft ermöglicht es Valeo, das Cybersicherheitsmanagement für seine Produkte zu verbessern, den Kunden von Valeo eine weitere Ebene des Vertrauens zu bieten und Cybersicherheit zu einem echten Geschäftsfaktor zu machen", betonte Roy Fridman, CEO von C2A Security. "Wir sind stolz darauf, mit Valeo an unserem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, die Revolution der elektrischen, autonomen und vernetzten Mobilität zu ermöglichen und gleichzeitig die Sicherheit von Fahrzeugen und deren Fahrern auf der ganzen Welt zu gewährleisten."Die Geschäftsführung von C2A plant Termine und Vorführungen seiner EVSec-Plattform auf der CES in Las Vegas im Westgate Hotel, Suite Nr. 2913.Informationen zu C2AC2A bietet automatisierte Cybersicherheitslösungen, um die Revolution der vernetzten, autonomen und elektrischen Mobilität zu ermöglichen. Das Vorzeigeprodukt EVSec von C2A Security ist eine DevSecOps-Plattform, die Unternehmen der Automobilindustrie dabei hilft, wettbewerbsfähig zu bleiben und den Geschäftswert für ihre Kunden im Zeitalter der softwaredefinierten Fahrzeuge zu steigern, indem sie den Sicherheitslebenszyklus von der Entwicklung bis zum Betrieb und zurück unterstützt. EVSec ermöglicht den Kunden von C2A eine effiziente und optimierte Cybersicherheit, die Verwaltung von Software in großem Umfang, die Überwindung des Mangels an professionellen Cyberexperten und die automatische Einhaltung aller neuen Vorschriften.Kontakt C2A SecurityShahni Ben-Haimshahni@shahnibenhaim.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/verbesserte-cybersicherheit-fur-das-softwaredefinierte-fahrzeug-c2a-security-arbeitet-mit-valeo-zusammen-301713657.htmlPressekontakt:+972-52-239-6833Original-Content von: C2A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167522/5409365