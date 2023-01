Die Gea Group hat ihr Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen und insgesamt ca. 8,2 Mio. Aktien zu einem Durchschnittspreis von EUR 36,83 erworben. Der gezahlte Preis entspricht einem Abschlag von 4 % gegenüber der aktuellen Bewertung. Die Aktien sollen als Akquisitionswährung im Rahmen der "Mission 26"-Strategie von Gea gehalten werden, die auf externes Wachstum in den Bereichen Nahrungsmittel, Getränke und Pharma setzt. Die Experten von AlsterResearch passen die Schätzungen an, um den geringeren Cash-Bestand und die geringere Anzahl der umlaufenden Aktien zu berücksichtigen, was zu einer Verbesserung des EPS führt. Das DCF-gestützte Kursziel von AlsterResearch wird auf EUR 40,40 angehoben und das Rating für die Aktie auf HALTEN belassen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/GEA%20Group%20AG





