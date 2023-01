Berlin - In den vergangenen zehn Jahren hat es offenbar Hunderte Fälle sexueller Übergriffe durch Lehrkräfte in Deutschland gegeben. Seit 2012 seien 231 Fälle erfasst worden, bei denen Lehrkräfte sich Schülern sexuell näherten, berichtet der "Stern" nach einer Abfrage bei den Kultusministerien der Länder.



Eine zentrale Statistik existiert in Deutschland allerdings nicht. Die gemeldeten Fälle dürften auch nur ein Bruchteil der tatsächlichen Anzahl sein: Nur neun Bundesländer führen überhaupt eine Statistik zu den Fällen, einige davon erst seit Kurzem.

