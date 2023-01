Die Aktien von Airbus konnten in den vergangenen Wochen wie erwartet weiter deutlich ansteigen und haben dabei nun den Widerstand um 115 Euro erreicht. Hier könnte es nun zunächst zu einem Abprall nach unten und einer Korrektur kommen. Am übergeordneten Aufwärtstrend sollte bei Airbus sich aber so schnell nichts ändern. Zuvor hieß es im Insight: "Zwischen den Jahren ist weiterhin mit einem eher dünnen Handel und einer weiteren Seitwärtsbewegung über ...

