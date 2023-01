Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem monatelangen Aufwärtstrend, aber aktuell in einer Korrektur. Dabei wurde am Dienstag im Verlaufstief 1,051 USD erreicht. In der Folge konnte EUR/USD wieder hochziehen und notiert aktuell im Bereich von 1,062 USD. Ein neues bullisches Signal könnte dem Währungspaar weiteren Auftrieb geben. Der 50er-EMA steht im Tageschart kurz vor einem Durchbruch über den 200er-EMA und würde damit ein langfristiges ...

