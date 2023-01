Immer die Parteien, von denen man es am wenigsten erwartetDass die Einführung von Verschlechterungen, etwa im sozialen Bereich, denjenigen politischen Kräften überlassen wird, von denen es die Bevölkerung am wenigsten erwartet, ist eine bewährte Methode, um den Widerstand klein zu halten. Der betroffene Teil der Bevölkerung kann es gar nicht fassen, dass die Partei, die er immer gewählt hat, etwas so Schlechtes vorhat und ist verunsichert. So wurde der in den frühen 2000er-Jahren geplante Sozialabbau dem SPD-Kanzler Schröder überlassen. Seine "Agenda 2010" wurde zwar heftig kritisiert, aber nicht ...

