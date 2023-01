Berlin - Deutschland führt für Einreisende aus China eine Corona-Testpflicht ein. Die deutsche Einreiseverordnung werde kurzfristig geändert, kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag an.



Hintergrund sei eine entsprechende EU-Empfehlung zum Umgang mit China-Reisen. "Für Reisende aus China bedeutet das, dass sie künftig bei Reiseantritt nach Deutschland mindestens einen Antigenschnelltest benötigen", so Lauterbach. Bei der Einreise werde es dann Stichproben geben, um Virusvarianten zu erkennen. "Darüber hinaus wird es ergänzende Abwasserkontrollen für China-Reisen geben", fügte der SPD-Politiker hinzu.

