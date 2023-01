Apples erstes AR/VR-Headset wird in diesem Jahr erwartet und soll einem umfangreichen Leak zufolge eine digitale Krone an Bord haben, um zwischen realer und virtueller Welt wechseln zu können. Auch eine spezielle Verbindung zu den Airpods Pro wird dem Headset nachgesagt. Im Laufe dieses Jahres soll Apple das "nächste großen Ding" nach dem iPhone vorstellen. Seit Jahren kursieren Gerüchte über Design, Ausstattung und Software im Netz, die schon ein grobes Bild des ersten AR-/VR-Headsets des iPhone-Bauers zeichnen. Nun hat das Magazin The Information eine weitere Rutsche an Details über das Mixed-Reality-Headset ...

Den vollständigen Artikel lesen ...