BMW: Futuristisches Auto auf der CES vorgestellt - Außerdem: Was das kommende Jahr bieten könnte

Trubel in Las Vegas - in einer Präsentation am gestrigen Abend stellte BMW ein Fahrzeug der besonderen Art und setzt damit ein Statement. Außerdem: Die aktuelle charttechnische Einschätzung unseres Technischen Analysten, Jörg Scherer, für das kommende Jahr in einer heutigen Spezial-Veranstaltung!



Auf der Technikmesse CES in Las Vegas stellt der deutsche Autobauer BMW ein ganz besonderes Fahrzeug vor. Der "BMW iVision Dee" ist ein futuristisch designtes Konzeptauto, welches auf Knopfdruck die Farbe wechseln kann. Um die Werbetrommel weiter anzukurbeln gesellte sich kein geringerer als Arnold Schwarzenegger auf der Bühne neben Oliver Zipse, dem Vorstandsvorsitzenden des Autobauers. BMW möchte mit dem Auto ein Statement abgeben, hinsichtlich des Rumors, dass Tech-Giganten wie Apple den Automarkt spielerisch übernehmen könnten. Das von BMW präsentierte Fahrzeug ist auf der CES noch bis zum Wochenende zu bestaunen und gibt einen Einblick, was in der Zukunft im Fahrzeugmarkt möglich sein könnte.









Apropos Zukunft: Immer wieder hört man, dass an der der Börse die Zukunft gehandelt wird. Denn eben die zukünftigen Aussichten der Märkte sind für Anleger von großem Interesse. Grund genug für uns, zum Jahreswechsel einen Blick auf das kommende Jahr zu werfen. Und wie ginge das besser, als mit unserem Leiter der Technischen Analyse, Jörg Scherer. Am heutigen Donnerstag (05.01.2023) um 18:30 Uhr veranstalten wir ein Spezial-Event, in welchem Herr Scherer auf die aktuelle Situation an diversen Rohstoff- aber auch Aktien- und Rentenmärkten eingehen wird und seine technische Einschätzung zum Besten gibt. Seien Sie Live dabei - und das kostenlos und ohne Anmeldung. Klicken Sie einfach auf den Link auf unserer Website. Dort finden Sie auch weitere spannende Webinartermine.









