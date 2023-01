Der Dax hat sich oberhalb von 14.400 Punkten eingerichtet. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 14.500 Punkte bzw. darüber hinaus scheint unverändert jederzeit möglich zu sein, wenngleich bisherige Versuche scheiterten. Der Dax profitiert unverändert von dem robusten Umfeld und stabilen US-Börsen. Die lauschige Stimmung an den Börsen könnte jedoch bereits morgen (06.01.) auf eine harte Probe gestellt werden. In den USA stehen der US-Arbeitsmarktbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...