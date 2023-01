Berlin (ots) -Wir machen Sie schon jetzt auf unsere für Mittwoch, den 18. Januar 2022, um 10:00 Uhr angesetzte digitale Pressekonferenz zum Thema "Hoffnungslos? Die Deutsche Biotechnologie-Branche - Finanzierung und Trends nach dem Krisenjahr 2022" aufmerksam. Dabei werden wir die aktuelle Lage der deutschen Biotechnologie-Branche und die Trends für die Zukunft beleuchten.- Wie schätzen die Biotechnologie-Unternehmen ihre aktuelle und zukünftige Situation nach dem Krisenjahr ein?- Welchen Einfluss haben Energiekrise und Inflation auf die Unternehmen?- Wie beurteilen die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer das politische Klima?- Wie stellt sich die aktuelle Finanzierungssituation deutscher Biotechnologie-Unternehmen zum Ende der Pandemie und dem Einbruch der Börsenkurse 2022 dar?Antworten auf diese Fragen gibt u. a. die jährliche Umfrage "Trends 2023 und Erwartungen in der Biotechnologie-Branche", die vom Branchenverband der Biotechnologie-Industrie, BIO Deutschland, durchgeführt wird. Die Umfrage, die der Verband seit vielen Jahren durchführt, ist ein wichtiger Stimmungsindikator der Branche und hat zum Ziel, prognostische Aussagen zu treffen, anhand derer sich - analog zum Ifo-Geschäftsklimaindex - die zukünftige Entwicklung der deutschen Unternehmen einschätzen lässt. Die Trendumfrage wird zudem ergänzt durch eine Bestandsaufnahme zu Eigenkapital-Investitionen, Kapitalerhöhungen und Börsengängen der Branche im vergangenen Jahr.Die deutsche Biotechnologie-Branche wird vor allem getragen von rund 780 meist kleinen und mittleren Unternehmen. Die Industrie ist neben der Gesundheitsforschung noch in vielen anderen hoch innovativen Forschungs- und Entwicklungsbereichen aktiv. Branchenvertreter präsentieren auf der Pressekonferenz die Bandbreite der deutschen Biotechnologie-Industrie und diskutieren die aktuelle Lage.Die Einladung zu der Pressekonferenz werden wir in Kürze versenden. Wir freuen uns, wenn Sie sich den 18. Januar von 10:00 bis 11:00 Uhr schon jetzt als Termin vormerken.Bei Interesse können Sie sich auch jetzt schon zur Pressekonferenz hier anmelden:E-Mail: englbrecht@biodeutschland.org. Die Einwahldaten erhalten Sie dann vor dem Termin.Pressekontakt:BIO Deutschland e. V.Dr. Claudia EnglbrechtSchützenstraße 6a10117 BerlinTel: +49-30-2332 164 32 / Mobil: +49 151 14067326E-Mail: englbrecht@biodeutschland.orgWeb: www.biodeutschland.orgOriginal-Content von: BIO Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74178/5409567