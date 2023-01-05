FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DEKA-RENTEN:EURO 1-3CF A DKD3 LU0044138906
BGF-GLOB.ALLOCAT.NAM.A2 MI9D LU0072462426
HSBC GIF-GL E.M.B.P D JSGW LU0099919721
SISF GLOB.CORP.BD C ACC SRVR LU0106258741
AF-AM.F.GBL BD ADLC GAN8 LU0119133188
BGF-GLOB.ALLOC.NAM.A2 EO H2Z3 LU0171283459
BGF-GLOB.ALLOC.A2 EO HED MI90 LU0212925753
AB/FROM ONWARDS 05.01.2023 12:08 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DEKA-RENTEN:EURO 1-3CF A DKD3 LU0044138906
BGF-GLOB.ALLOCAT.NAM.A2 MI9D LU0072462426
HSBC GIF-GL E.M.B.P D JSGW LU0099919721
SISF GLOB.CORP.BD C ACC SRVR LU0106258741
AF-AM.F.GBL BD ADLC GAN8 LU0119133188
BGF-GLOB.ALLOC.NAM.A2 EO H2Z3 LU0171283459
BGF-GLOB.ALLOC.A2 EO HED MI90 LU0212925753
AB/FROM ONWARDS 05.01.2023 12:08 CET
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