ATHEN (dpa-AFX) - Reisende aus China nach Griechenland müssen künftig einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen. Der Ablauf der Kontrollen soll noch am Donnerstag vom griechischen Gesundheitsministerium angekündigt werden, berichtete der Staatssender ERT am Mittag. Zuvor war Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis mit den zuständigen Ministern zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über Maßnahmen zu beraten. Die 27 EU-Staaten hatten sich am Mittwochabend nicht auf eine Testpflicht verständigen können, um auf die aktuell stark angestiegenen Corona-Zahlen in China zu reagieren./axa/DP/ngu