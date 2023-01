NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 230 auf 250 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Windanlagenhersteller seien zuletzt mit einem Kostendruck konfrontiert gewesen, den sie nur zeitverzögert an die Kunden weiterreichen könnten, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Jenseits dessen sehe er für die Branche aber ein beträchtliches Umsatzwachstum durch die höhere Nachfrage nach erneuerbaren Energien, die von dem Streben nach Klimaneutralität angetrieben werde. Dabei hätten jüngst auch verstärkte Anstrengungen der EU zur Wahrung der Versorgungssicherheit geholfen./la/edh



ISIN: DK0061539921

