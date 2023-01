ThunderX, eine Tochtergesellschaft von ThunderSoft, hat mit RazorWareX 1.0 auf der CES 2023 offiziell seine erste Domain Control Middleware vorgestellt. Bei RazorWareX 1.0 handelt es sich um eine offene Plattform, die sich durch hohe Zuverlässigkeit, funktionale Sicherheit und Kompatibilität auszeichnet. Sie wurde speziell für intelligente Kraftfahrzeuge entwickelt und kann eine Vielzahl von Diensten für intelligente Kraftfahrzeuganwendungen bereitstellen.

RazorWareX 1.0 ist mit einem Backbone-Netzwerk für die Echtzeit-Kommunikation mit hoher Bandbreite zwischen den MCUs und SoCs des Domain-Controllers ausgestattet und kann somit Hardware-Rechenressourcen vollständig nutzen, Sensordaten austauschen und für KI-Algorithmen eine Laufzeitumgebung bereitstellen. Was die funktionale Sicherheit betrifft, so reicht für RazorWareX 1.0 die ASIL-D-Ebene aus. Das bedeutet, dass das Produkt für die Partitionierung von Modulen auf verschiedenen Ebenen die Rückwirkungsfreiheit (FFI) unterstützt. Gleichzeitig kann es den Betrieb von Modulen sowie deren Ein- und Ausgangssignale überwachen. Darüber hinaus bietet RazorWareX 1.0 technische Vorteile wie Multi-Host-Heterogenität, Zeitsynchronisation, globales Scheduling, zeitgesteuerte Aufgaben, Scheduling-Szenario-Switch und automatische Code-Generierung. Durch all diese Vorteile können die Fehlbedienungsrate des Systems auf null reduziert, die Kunden bei der schnellen Übertragung zwischen MCUs und SoCs unterstützt, die Entwicklungszyklen verkürzt und die Entwicklungskosten gesenkt werden.

Ke Tu, CEO von ThunderX, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Nachdem wir im vergangenen Jahr RazorDCX Takla, unseren Domain-Controller der ersten Generation, auf den Markt gebracht haben, ist die Markteinführung von RazorWareX 1.0 ein weiterer Meilenstein für ThunderX. Im Jahr 2023 werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, die Weiterentwicklung der Automobilindustrie durch fortschrittliche Technologien, Produkte und Dienstleistungen voranzubringen. Im Laufe des Jahres werden wir die zweite Generation des Domain-Controllers sowie den ersten Hochleistungs-Zentralrechner vorstellen."

Wenn Sie mehr über die intelligenten Technologien und Produkte von ThunderX erfahren möchten, besuchen Sie uns vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas (USA) auf der CES 2023 im Pavillon an Stand 10963 in der North Hall des LVCC.

Über ThunderX

ThunderX Auto Technology Co. Ltd. (im Folgenden: ThunderX) ist ein von ThunderSoft finanziertes und gegründetes Unternehmen für Software- und Hardware-Plattformen, das sich auf die Entwicklung von Domain-Controllern und Hochleistungs-Zentralrechnern für intelligente Kraftfahrzeuge konzentriert. ThunderX bietet innovative, hochgradig entkoppelte Domain-Control-Plattformen, selbstentwickelte Middleware und komplette Tool-Ketten für Smart-Car-Kunden aus aller Welt. ThunderX stützt sich auf den führenden Technologievorsprung von ThunderSoft im Bereich der Cockpit-Software und bindet strategische Branchenpartner aus den Bereichen Betriebssysteme, Chips, Wahrnehmung, intelligente Fertigung und Algorithmen ein, um gemeinsam Produkte für die Steuerung und domänenübergreifende Integration von Produkten für intelligente Kraftfahrzeuge zu entwickeln. Damit möchten wir unseren Kunden flexible, kategorienübergreifende Serviceleistungen für die gemeinsame Entwicklung und die gesamte Fertigungstiefe anbieten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005459/de/

Contacts:

Nadia Gao

E-Mail:gaolh1022@thundersoft.com