DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schweden findet lediglich ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: In Finnland, Österreich und Schweden findet wegen des Dreikönigstags kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:13 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.877,00 +0,1% +0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.019,25 +0,2% -0,0% Euro-Stoxx-50 3.969,24 -0,1% +4,6% Stoxx-50 3.775,02 -0,1% +3,4% DAX 14.481,25 -0,1% +4,0% FTSE 7.620,16 +0,5% +1,8% CAC 6.776,84 +0,0% +4,7% Nikkei-225 25.820,80 +0,4% -1,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,35 -0,12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,33 72,84 +2,0% +1,49 -7,4% Brent/ICE 79,36 77,84 +2,0% +1,52 -7,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 68,00 65,02 +4,6% +2,97 -12,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.846,09 1.855,65 -0,5% -9,56 +1,2% Silber (Spot) 23,43 23,83 -1,7% -0,40 -2,3% Platin (Spot) 1.086,75 1.081,50 +0,5% +5,25 +1,8% Kupfer-Future 3,82 3,74 +2,2% +0,08 +0,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise erholen sich etwas von den kräftigen Vortagesverlusten, die von erneuten Rezessionsängsten ausgelöst wurden. "Der allgemeine Tenor ist der Virusausbruch in China, der die Nachfrage dort ziemlich schwach hält, und es sind die globalen Wachstumsaussichten, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen", sagt Ole Hansen, Chef-Rohstoffstratege der Saxo Bank. Der Ölmarkt wird sich wahrscheinlich stabilisieren und in einer Preisspanne handeln, bis es weitere Nachrichten über die Wiedereröffnung Chinas gibt, ergänzt der Teilnehmer.

AUSBLICK AKTIEN USA

Wenig verändert wird die Wall Street zur Eröffnung am Donnerstag erwartet. Das als unerwartet falkenhaft interpretierte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank belastet etwas das Sentiment, heißt es. Dazu kommen Aussagen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Weiter dämpft die Sorge, dass die Fed die Zinssätze weiter anheben wird, um die Inflation zu dämpfen, und dabei das Risiko eingeht, eine Rezession auszulösen und die Unternehmensgewinne zu beeinträchtigen. Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der Sitzung der US-Notenbank vom Dezember zeigte, dass die Fed den Erwartungen des Marktes, sie könnte noch in diesem Jahr mit einer Senkung der Zinsen beginnen, entgegenwirkt. Dazu kommen Aussagen von Gita Gopinath, der stellvertretenden Vorsitzenden des IWF. Diese hatte gegenüber der Financial Times erklärte, dass die Inflation in den USA "noch nicht die Kurve gekriegt" habe und die Fed Recht habe, "den Kurs zu halten". Im Fokus sind die vor der Eröffnung anstehenden ADP-Arbeitsmarktdaten für Dezember und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Zudem steht am Freitag der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Dezember auf der Agenda. Bei den Einzelwerten geht es vorbörslich für die Aktien von Amazon um 2,2 Prozent aufwärts. Der Stellenabbau beim Internetriesen fällt größer aus als zunächst geplant. Tesla gewinnen 0,5 Prozent, obwohl der Elektroautohersteller im Dezember weniger in China hergestellte Fahrzeuge ausgeliefert hat als im Vormonat oder im Vorjahr. Dies geht aus Daten der China Passenger Car Association hervor. Die Papiere von T-Mobile US gewinnen 0,5 Prozent. Die US-Tochter der Deutschen Telekom hatte für 2022 ein Rekordkundenwachstum mitgeteilt. Zudem wurde dank starken Kundenwachstums im Schlussquartal das obere Ende der jüngsten Zielspanne im Gesamtjahr bei Vertragskunden übertroffen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +153.000 Stellen zuvor: +127.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 223.000 zuvor: 225.000 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -63,10 Mrd USD zuvor: -78,16 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 44,4 1. Veröff.: 44,4 zuvor: 46,2 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstagmittag kaum verändert. Der kleine Rücksetzer im frühen Handel wurde schnell für Käufe genutzt. Als positiv für die Weltwirtschaft wurden am Morgen die Einkaufsmanager-Indizes aus China für den Dezember eingestuft. Diese deuten eine Bodenbildung nach den Belastungen durch die Corona-Lockdowns an. In Deutschland wurden zudem die Daten zur Handelsbilanz vorgelegt. Hier fiel der Überschuss zwar höher aus als erwartet, was aber hauptsächlich auf einen deutlicheren Rückgang der Importe zurückzuführen war. Die US-Handelsbilanz folgt am Nachmittag. Das Kursminus bei Linde von 3,8 Prozent führen Händler auf den kommenden DAX-Rückzug zurück. Das Index-Schwergewicht kehrt dem deutschen Aktienmarkt den Rücken, weil das Unternehmen für seine Aktie am US-Markt bessere Perspektiven sieht. Bis zu diesem wohl im März anstehenden Termin sei mit einer andauernden Underperformance der Aktie zu rechnen. Durch den Verlust eines seiner Schwergewichte dürfte der DAX als Index weiter an Bedeutung verlieren: "Schon jetzt macht er in vielen internationalen Portfolios weniger als 3 Prozent aus", sagt ein Händler. Für Ryanair geht es um 7,3 Prozent nach oben. "Eine erhöhte Gewinnprognose hat man ja wie bei anderen Airlines erwartet, aber nicht gleich um 25 Prozent", sagt ein Händler. Morphosys geben nach der neuen Finanzprognose des Unternehmens für 2023 um 6,5 Prozent nach. Vor allem der Umsatzausblick für Monjuvi in den USA inspiriere nicht. "Der liegt im Mittel der Erwartungsspanne sogar unter dem 2022er-Umsatz", sagt ein Händler. Gut sei aber der Rückgang von Verbindlichkeiten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:50 Uhr Mi, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0608 -0,0% 1,0608 1,0607 -0,9% EUR/JPY 140,56 +0,1% 140,62 140,12 +0,1% EUR/CHF 0,9835 -0,3% 0,9870 1,0769 -0,6% EUR/GBP 0,8826 +0,3% 0,8818 0,8815 -0,3% USD/JPY 132,51 +0,1% 132,52 132,12 +1,1% GBP/USD 1,2019 -0,3% 1,2031 1,2032 -0,6% USD/CNH (Offshore) 6,8766 -0,3% 6,8796 6,9014 -0,7% Bitcoin BTC/USD 16.822,96 +0,0% 16.811,12 16.868,25 +1,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zeigt sich wenig verändert. Das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank hat gezeigt, dass die Entscheidungsträger keine Zinssenkungen im Jahr 2023 erwarten, aber der Dollar konnte nicht profitieren, weil der Markt dieser Ansicht nicht vertraut, so die Commerzbank. Dies ist nach wie vor der "zentrale Aspekt, der den Dollarausblick dominiert", so Devisen-Analystin Esther Reichelt. Solange diese Divergenz zwischen der Fed und den Markterwartungen anhält, besteht die Gefahr, dass die Stimmung am Devisenmarkt irgendwann in Richtung der Fed-Erwartungen kippt und der Dollar wieder deutlich aufwertet, auch wenn dies mittelfristig nicht gerechtfertigt ist, ergänzt die Teilnehmerin.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Durchweg nach oben ist es am Donnerstag an den Aktienmärkten in Ostasien und in Australien gegangen. Gestützt wurde die Stimmung von den sich mehrenden günstigen Inflationstendenzen in einigen Teilen der Welt, zuletzt besonders Europa. Das könnte den Notenbanken ermöglichen, bei der Erhöhung der Zinsen bedächtiger vorzugehen. Hinzu kamen ermutigende Konjunkturdaten aus China, ein Einkaufsmanagerindex verbesserte sich im Dezember gegenüber dem Vormonat, liegt aber weiter im Kontraktion anzeigenden Bereich. Am kräftigsten nach oben ging es erneut und bereits den dritten Tag in Folge in Hongkong. Wieder trieben feste Technikaktien den Index auf den inzwischen höchsten Stand seit Juli 2022. Für Auftrieb sorgten daneben die Stützungsmaßnahmen Pekings für die Wirtschaft in China. Erst am Mittwoch verlautbarte die chinesische Zentralbank, dass sie die Liquidität 2023 auf einem angemessenen Niveau halten werde, um die Wirtschaft zu stützen, und versprach, die Finanzierungshilfen zu verstärken, um den Binnenkonsum anzukurbeln und den Immobilienmarkt zu stabilisieren. In Seoul profitierten Aktien aus dem Chipsektor weiter von Steuererleichterungsplänen der Regierung für die Branche. In Sydney bremsten schwache Aktien aus dem Energiesektor, belastet von den zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreisen. Hintergrund sind Rezessionssorgen, auch mit Blick auf die Corona-Infektionswelle in China.

CREDIT

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt zeigen sich am Donnerstag praktisch unverändert. Nach den Spreadeinengungen seit Jahresbeginn warten die Anleger auf neue Impulse.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE POST

Die Gewerkschaft Verdi hat einen Tag vor Beginn der Tarifverhandlungen mit der Deutschen Post ihre Forderung nach einer Entgelterhöhung von 15 Prozent für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten bekräftigt.

RWE / EQUINOR

RWE und der norwegische Energiekonzern Equinor haben eine strategische Zusammenarbeit im Bereich Wasserstofftechnologie vereinbart, unter der Voraussetzung, dass eine Wasserstoffpipeline zwischen Norwegen und Deutschland gebaut wird.

GESCO

Die Beteiligungsgesellschaft hat ihre Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, kurz SE) vollzogen. Vorstand und Aufsichtsrat hatten die Umwandlung im Oktober 2021 beschlossen.

MORPHOSYS

erwartet für die US-Verkäufe seines Blutkrebsmedikaments Monjuvi in diesem Jahr keine großen Sprünge. Das Unternehmen rechne für 2023 mit einem Produktumsatz von 80 bis 95 Millionen US-Dollar. Im vergangenen Jahr lagen die Erlöse nach vorläufigen Zahlen bei 89,4 Millionen Dollar, was in etwa der zuletzt im Oktober gesenkten Prognose von rund 90 Millionen Dollar netto entsprach.

MUTARES

Die Beteiligungsgesellschaft hat ihr Portfoliounternehmen Japy Tech erfolgreich an das Management der Gesellschaft verkauft. Mutares habe bei der Transaktion das Unternehmsziel einer Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) von 7 bis 10 übertroffen.

TESLA

Tesla hat im Dezember weniger in China hergestellte Fahrzeuge ausgeliefert als im November. Laut Daten der China Passenger Car Association (CPCA), hat der von Milliardär Elon Musk geführte US-Elektroautohersteller im Dezember 55.796 Fahrzeuge ausgeliefert. Das ist ein Rückgang von mehr als 100.000 Fahrzeuge im November und 21 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

T-MOBILE US

hat dank starken Kundenwachstums im Schlussquartal das obere Ende der jüngsten Zielspanne im Gesamtjahr bei Vertragskunden übertroffen. Im abgelaufenen Jahr wurden nach vorläufigen Zahlen netto 6,42 Millionen Kunden hinzugewonnen. Damit liegt der Konzern oberhalb des oberen Endes der Ende Oktober angehobenen Zielspanne von 6,2 bis 6,4 Millionen. Im Vorjahr hatte der Zuwachs netto bei rund 5,5 Millionen Vertragskunden gelegen.

FOXCONN

Der Elektronikhersteller hat seinen Umsatz im abgelaufenen Jahr um 10 Prozent auf einen Rekordwert von 6,622 Billionen Neue Taiwan-Dollar (200 Milliarden Euro) gesteigert. Im Dezember gingen die Einnahmen angesichts schwächerer Nachfrage nach Computern und anderen Endgeräten um 12 Prozent auf 629,34 Milliarden NTD zurück, wie die formal unter dem Namen Hon Hai Precision Industry firmierende Gesellschaft mitteilte. 2021 war der Dezember sehr stark ausgefallen.

HONDA

Die Situation in den von Corona-Infektionen betroffenen chinesischen Honda-Werken hat sich offenbar stabilisiert. Der CEO von Honda Motor Co., Toshihiro Mibe, sagte am Donnerstag, er erwarte, dass sich die Situation in den chinesischen Werken verbessern werde, da die meisten Mitarbeiter bereits mit Covid-19 infiziert worden seien.

