Es war der mit Spannung erwartete erste große Schritt bei der Aufspaltung der Industrieikone General Electric. Am gestrigen Mittwoch waren die Papiere der Medizintechniksparte GE Healthcare erstmals eigenständig handelbar. Und der Auftakt konnte sich durchaus sehen lassen - rund acht Prozent Plus stand zum Handelsschluss zu Buche.Die Papiere von GE Healthcare beendten den Tag am Mittwoch unter dem Kürzel "GEHC" bei 60,49 Dollar, nachdem sie mit 54,13 Dollar gestartet waren. Die Titel von General ...

Den vollständigen Artikel lesen ...