Köln (ots) -In einer Zeit, in der Rettungskräfte zum Teil angegriffen und an ihrer Arbeit gehindert werden, rückt der WDR ihre Arbeit in den Vordergrund: Wer sind die Menschen, die ihr Leben der Rettung gewidmet haben? Und welche Geschichten haben Gerettete zu erzählen? Mit dem crossmedialen Thementag "112 - wer rettet uns?" begleitet der WDR den linearen Start der sechsten Staffel "Feuer & Flamme" am Montag, 09.01.2023. Beteiligt sind neben dem WDR Fernsehen die Hörfunkwellen 1LIVE, WDR 2, WDR 4, WDR 5 sowie WDRforyou, das Online-Angebot für Geflüchtete.WDR 2 plant unter anderem ein Interview im Morgenmagazin mit zwei Protagonisten der Dokutainment-Reihe. Bei WDR 4 berichten Feuerwehrleute den ganzen Tag über von ihrer Arbeit, u.a. in einer Reportage aus einer Leitstelle: vom Kätzchen auf dem Baum bis zu Einsätzen bei häuslicher Gewalt. Außerdem spricht WDR 4 mit Geretteten, die der Feuerwehr ihr Leben verdanken. Auch in 1LIVE kommen Retter:innen und Gerettete zu Wort, zudem geht es um die angespannte Situation in den Rettungsdiensten und warum es wichtig ist, dass sich Menschen bei freiwilligen Feuerwehren engagieren.WDRforyou begleitet in einer Reportage Hamed Sanipour und seine Feuerwehr-Mannschaft bei einer Übung. Sanipour ist vor neun Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet und direkt ein Jahr danach in die freiwillige Feuerwehr Lohmar-Wahlscheid eingetreten. Warum diese freiwillige Arbeit wichtig für ihn ist, verriet er WDRforyou.WDR Fernsehen ganz im Zeichen der 112Das WDR Fernsehen gestaltet sein Abendprogramm weitgehend monothematisch. An die erste Folge der sechsten Staffel "Feuer & Flamme" um 20:15 Uhr - es geht um einen Wohnungsbrand nach einer Akkuexplosion - schließt sich um 22:15 Uhr "Im Einsatz zwischen Leben und Tod" an, eine Doku über die Arbeit ehrenamtlicher Rettungskräfte. Um 23:00 Uhr folgt aus der Reihe "Unterwegs im Westen" die Folge "Im Notfall: Wer rettet mich?", eine Reportage über Notfallsanitäter in der Rettungswache. Den Schluss bilden ab 23:30 Uhr drei Folgen der Doku-Soap "Hausärzte mit Herz".Zuvor erzählen die Autor:innen der Lokalzeit ab 19:30 Uhr von Rettern und Geretteten. Der Kölner Reporter trifft angehende Notfallsanitäter in der Ausbildung und spricht mit ihnen über die Motivation, diesen Beruf zu wählen. In Aachen geht es um die Höhenretter der Berufsfeuerwehr, die Menschen aus der Tiefe, aus Gondeln und eingestürzten Häusern befreien. Die Reporterin in Duisburg spricht mit zwei Feuerwehrleuten, die im Einsatz schwer verletzt wurden, und in Südwestfalen steht das neue Mehrzweckboot der Feuerwehr Olpe im Mittelpunkt: Mit modernster Technik soll es Menschen auf dem Bigge- und dem Listersee vor dem Ertrinken retten. Die Lokalzeit Bonn erinnert an die "Helden von Sankt Augustin": Anwohner, die im Herbst 2022 ein Kleinkind aus einer brennenden Wohnung gerettet haben. Und im Bergischen Land geht es darum, dass Hydranten blockiert sind durch parkende Autos - auf offiziellen Parkflächen.Zu sehen ist "Feuer & Flamme" montags um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen, online first wöchentlich bereits seit dem 2. Januar in der ARD Mediathek. Die neuen Ausgaben von "Feuer & Flamme - Der Podcast" gibt es seit 22. Dezember 2022 auf allen gängigen Plattformen zum Download."Feuer & Flamme" ist eine Produktion der SEO Entertainment GmbH im Auftrag des WDR. Verantwortliche Redakteurin im WDR ist Silke Schnee.