LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen. Aktuelle Entwicklungen der Polysilizium-Preise hätten positive und negative Auswirkungen, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Investoren hätten vor allem erschrocken auf die Tendenz in China reagiert, sollten dabei aber nicht übersehen, dass sich die Preise anderswo davon gelöst hätten. Dies untermauere seinen Optimismus für die Aktie des Spezialchemiekonzerns./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / 15:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2023 / 15:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WCH8881

WACKER CHEMIE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de