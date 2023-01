HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Fielmann auf "Sell" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Eine Erholung der Geschäfte sei bei der Optikerkette nicht in Sicht, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Übernahme von Aktivitäten der spanischen MFI Group mache strategisch Sinn, lenke aber nicht von dem herausfordernden Geschäftsumfeld ab. Dieses sei geprägt von einer schlechteren Verbraucherstimmung und einem Kostenanstieg./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 08:23 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 08:23 / MEZ



ISIN: DE0005772206

