HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cancom auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen.

Durch den Kursrückgang in 2022 um mehr als die Hälfte biete die Aktie des IT-Dienstleisters eine attraktive Bewertung, gepaart mit einer erwarteten Rückkehr zum operativen Wachstum, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005419105

