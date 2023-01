München (ots) -Die neue Woche startet mit dem Duell zwischen zwei Schauspielern, deren neue Mini-Serie "Gestern waren wir noch Kinder" am selben Abend im ZDF startet: Julia Beautx trifft auf Damian Hardung, der im Frühjahr auch in "Unsere wunderbaren Jahre (2)" in einer Hauptrolle im Ersten zu sehen sein wird. Zuvor gilt es aber für beide im "Wer weiß denn sowas?-Studio" möglichst viele von Kai Pflaumes Fragen richtig zu beantworten.Der Dienstag wird musikalisch, wenn sich die Sänger Thomas Anders, der mit Florian Silbereisen gerade eine neue Single veröffentlicht hat und Andy Borg, der mit der 50. Ausgabe seiner Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 1. Januar 2023 im SWR ein großes Jubiläum feierte, miteinander beim Erraten kniffliger Quiz-Fragen messen.Zwei starke Frauen treffen sich am Mittwoch zum Rateduell: Die Schauspielerinnen Natalia Wörner und ihre Kollegin Anna Maria Mühe, die ebenfalls im Frühjahr in "Unsere wunderbaren Jahre (2)" in einer Hauptrollen im Ersten zu sehen sein wird, sind bei Kai Pflaume zu Gast, um mit viel Spaß und weiblicher Intuition die richtigen Antworten auf knifflige Fragen zu finden.In ihrem Podcast "Endlich normale Leute" heben der Stand-Up-Komiker Till Reiners und die Moderatorin Ariana Baborie die Banalitäten des Alltags mit viel Humor auf ein völlig neues Level. Am Donnerstag treten die Podcaster zum launigen Rateduell gegeneinander an.Die beiden Influencerinnen Cathy Hummels und Diana zur Löwen spielen zum Wochenausklang an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, um die richtige Antwort auf Fachfragen wie diese zu erraten:Welches Hausmittel sorgt mit einer Wimpernzange für langanhaltende, geschwungene Wimpern?a) Ingwerscheibenb) Vaselinec) benutzter, noch nasser TeebeutelDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 9. bis 13. Januar 2023 im Überblick:Montag, 9. Januar - Julia Beautx und Damian HardungDienstag, 10. Januar - Thomas Anders und Andy BorgMittwoch, 11. Januar - Natalia Wörner und Anna Maria MüheDonnerstag, 12. Januar - Till Reiners und Ariana BaborieFreitag, 13. Januar - Cathy Hummels und Diana zur LöwenWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasFotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD Programmdirektion/Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5409698