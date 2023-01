Feiertags-Handel: Vor einigen Jahren schon hat die Wiener Börse den Feiertagshandel eingeführt. Auch morgen, 6. Jänner, Dreikönigstag, wird an der Wiener Börse gehandelt. Deal unter Immo-Milliardären: Wie das Magazin Gewinn online bereichtet, hat die Mutter von Kika/Leiner, der Signa-Konzern des Immobilien-Milliardärs Rene Benko, mehrere Immobilien verkauft, in denen die Filialen eingemietet sind. Laut Gewinn handelt es sich um den Kika in der Sandleitengasse in Wien-Ottakring und die Leiner-Häuser in Linz und Wels. Das Paket wurde für knapp 42 Millionen Euro an ein Unternehmen der Hallmann Holding verkauft, die im Eigentum des Immobilien-Milliardärs Klemens Hallmann steht. Die Inflationsrate für Dezember 2022 beträgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...