Bad Wimpfen (ots) -Lidl und der Deutsche Handballbund beweisen Treue: Die seit 2016 bestehende Zusammenarbeit verlängern beide Partner um weitere drei Jahre bis Ende 2025. Damit bleibt Lidl weiterhin Premium- und Frische-Partner des Deutschen Handballbundes und der Handball-Nationalmannschaften. Der nachhaltige Lebensmitteleinzelhändler und der DHB setzen so ein deutliches Zeichen für das langfristige, gemeinsame Engagement für Bewegung und bewusste Ernährung. "Gesunde Ernährung ist ein Schlüssel für sportlichen Erfolg. Diese Botschaft können wir mit unserem Premium- und Frische-Partner Lidl mittlerweile seit Jahren sehr verlässlich und vielseitig kommunizieren, denn Lidl ist nicht nur auf den Trikots der Männer- und Frauen-Nationalmannschaft präsent, sondern nutzt verschiedene Plattformen mit Strahlkraft", sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. Neben einer eigenen Microsite zur Partnerschaft unter www.lidl.de/dhb veröffentlicht Lidl auch auf seinen Social-Media-Kanälen in den kommenden Monaten weiterhin regelmäßig aktuellen und exklusiven Content rund um die DHB-Teams. Außerdem stellt DHB-Koch Nils Walbrecht in der Lidl-Fitnessküche die Lieblingsrezepte der Profis vor und erklärt, wie tägliche Mahlzeiten einfach und bewusst gestaltet werden können. Zudem besetzt Lidl als Partner der Spieldatenplattform handball.net exklusiv das Thema gesunde Ernährung. "Handball und Lidl passen einfach zusammen. Dynamik und Teamwork sind Werte, die beide Partner auszeichnen. Ebenfalls stehen wir gemeinsam für eine bewusste und gesunde Lebensweise ein. Mit unserer Frische-Kompetenz und den sportlichen Vorbildern wollen wir das Bewusstsein in der Bevölkerung für ausgewogene Ernährung und Bewegung stärken", erläutert Maciej Magdziarz, Geschäftsführer Marketing bei Lidl in Deutschland.Auch beim nächsten sportlichen Highlight, der Handball-Weltmeisterschaft der Männer in Polen und Schweden vom 11. bis 29. Januar 2023, unterstützt der Frische-Discounter das DHB-Team und stellt unter anderem vor und nach jedem Spiel für die deutschen Handballer frische Lebensmittel zur Stärkung bereit. Darüber hinaus bespielt Lidl das Thema Handball zur WM verstärkt mit zahlreichen Maßnahmen beispielsweise auf Social Media, Online, in seinen digitalen Handzetteln oder der Lidl-Plus-App. Mit Spielervorstellungen auf Instagram, dem Infotainment-Format "Handball hautnah" auf YouTube mit Sportmoderator Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld oder dem WM-Special des Podcasts "Lauschangriff" mit Moderator Frank Buschmann bietet Lidl exklusive Einblicke für Handballfans. Lidl-Kunden haben bei Gewinnspielen ebenfalls die Möglichkeit, Tickets für die WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft und Plätze in der Lidl-Frische-Lounge zu gewinnen. "Mit unseren Maßnahmen machen wir für unsere Kunden die WM ganz nah erlebbar. So können wir unser Nationalteam gemeinsam anfeuern und bei den Spielen mitfiebern. Wir wünschen dem Team viel Erfolg", ergänzt Magdziarz.Alle Informationen zur Partnerschaft und die dazugehörigen Aktionen sind auf lidl.de/dhb zu finden.