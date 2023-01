Strasbourg (ots) -In der finnischen Stadt Tampere zaubert eine Riege von finnischen Star-Künstlern eine märchenhafte Choreografie aus Show- und Eiskunstlauf, Tanz, Akrobatik und Eishockey ins Eisstadium: "Die Schneekönigin", nach der gleichnamigen Erzählung des Dänen Hans Christian Andersen.Es ist die Geschichte eines Kobolds, der einen riesigen Zauberspiegel vor den Mond hängen wollte, um die Sonne aus den Herzen der Menschen zu treiben. Der Spiegel zerspringt und lässt die Menschen, die einen ins Herz bekommen, erkalten.Relja Wäre inszeniert das Märchen zur Musik von Tuomas Kantelinen. Melissa A. Thompson, eine langjährige Mitarbeiterin des Cirque du Soleil, adaptierte die Geschichte für die Eisbahn, Anu Oksanen zeichnet für die Choreografien verantwortlich. In der Titelrolle erleben wir die finnische Europameisterin im Eiskunstlauf von 2009 Laura Lepistö.ARTE zeigt eine Aufzeichnung vom 31. Dezember 2022 aus der Nokia Arena in Tampere.Pressekontakt:Irina Lehnert | irina.lehnert@arte.tv | +33 3 90 14 21 51 |presse.arte.tvOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5409796