Mit welcher Strategie sich Anleger am besten auf die sinkenden Energiepreise einstellen können und auch in schwierigen Börsenzeiten Rendite einfahren: https://bit.ly/3vByzlv Jetzt das Five Lions Zertifikat von Marc Wilhelms kennenlernen. Kaum ein Thema hat die deutsche Industrie im letzten Sommer so in Atmen gehalten wie die Angst vor einer Gasknappheit im Winter. Genauso schnell, wie der Gaspreis im letzten Sommer in die Höhe geschossen war, stürzt er aktuell ab. Der niederländische Future-Benchmark TTF liegt bei rund 70 Euro je Kilowattstunde, in der Spitze im letzten Jahr waren es mehr als 340 Euro gewesen. Der Grund: Der aktuelle Winter fällt milder aus als erwartet und die Einsparmaßnahmen greifen, erklärt Fondsmanager Marc Wilhelms von PP Asset Mangement im Interview mit wallstreet:online. Brechen jetzt also auch für energieintensive Unternehmen wie BASF und Covestro wieder bessere Zeiten an -