Obstliebhaber kennen das Problem: Man schneidet eine Avocado auf und wird von dem harten und unreifen Inneren der Frucht überrascht. Ein Gerät von One Third kann dieses Problem jetzt lösen und die potenzielle Haltbarkeit von außen beurteilen. Das Lebensmitteltechnologie-Startup One Third hat am Dienstag auf der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas einen Obstscanner vorgestellt, der den Reifegrad von Obst und Gemüse erkennen kann. Mithilfe eines firmeneigenen Algorithmus kann der Scanner die Signale eines Nahinfrarot-Lasers interpretieren, um etwa die Haltbarkeit einer Avocado in Echtzeit zu ...

