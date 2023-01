© Foto: Nati Harnik - picture alliance/AP Photo



Eine von Warren Buffett erfundene Kennzahl gibt an, ob der US-Aktienmarkt unter- oder überbewertet ist. Demnach sind Aktien trotz deutlicher Abschläge momentan immer noch zu teuer.

Der Buffett-Indikator gilt als Maß für eine Über- oder Unterbewertung des westlichen Aktienmarktes. Wenig überraschend ist die Kennzahl im vergangenen Jahr deutlich gefallen. Während der Buffett-Indikator am 03. Januar 2022 laut Macro Micro noch bei 200,07 Prozent lag, stand er am 4. Januar 2023 nur noch bei 148,54 Prozent - also knapp ein Viertel tiefer. Etwa seit Mitte Dezember scheint sich die Verhältniszahl mit minimalen Schwankungen bei 148 Prozent einzupendeln.

Wie wird der Index berechnet?

Der Buffett-Indikator gibt das Verhältnis von Marktkapitalisierung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) an. Das BIP umfasst die inländische Wertschöpfung der US-Wirtschaft. Für die Marktkapitalisierung wird der Aktienindex Wilshire 5000 verwendet. Er umfasst alle börsennotierten Unternehmen mit Sitz in den USA. Steigt ihre Marktkapitalisierung um 1,15 Milliarde US-Dollar, steigt der Index um einen Punkt. Je höher der Börsenwert der Aktien also, desto höher ist auch die Verhältniszahl.

Was bedeutet der Wert?

Buffett führte die Kennzahl vor mehr als zwanzig Jahren ein. Damals bedeutete ein Wert von 100 Prozent, dass der Aktienmarkt fair bewertet ist. Über 100 waren Aktien über-, darunter unterbewertet. Die Rechnung ging auf: Nach der Dotcom-Blase stand der Buffett-Indikator zwischenzeitlich bei 70 Prozent, nach der Finanzkrise sogar bei etwa 50 Prozent. Dennoch lässt sich ein klarer Aufwärtstrend erkennen. Seit 2013 lag der Indikator nicht mehr unter 100 Prozent. Selbst zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 fiel der Indikator nicht tiefer als 112 Prozent. Im Februar davor hatte er noch bei 158 Prozent gelegen.

Stimmt also der Schwellenwert von 100 Prozent nicht mehr?

Zumindest wenn es nach Finanzjournalist Marko Gränitz geht: "Eine Einschränkung ist, dass der Indikator kein definiertes fundamentales Niveau hat, zu dem er im Gleichgewicht konvergieren müsste", schreibt er in seinem Blog Makro Momentum. "Als Erklärungen lassen sich auch eine strukturell erhöhte Profitabilität der Unternehmen, nicht im BIP erfasste Auslandsgewinne und das langfristig deutlich gefallene Zinsniveau anführen." Er rät Anlegern deshalb, den Indikator nicht als einzigen Maßstab zu verwenden.

Autor: ner für die wallstreet:online Zentralredaktion