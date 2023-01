Proterial, Ltd. gibt hiermit bekannt, dass der Firmenname des Unternehmens am 4. Januar 2023 von Hitachi Metals, Ltd. geändert wurde.

1. Neuer Firmenname

Proterial, Ltd.

2. Der unserem Firmennamen zugrunde liegende Gedanke

"Proterial" spiegelt die Essenz unserer Unternehmensphilosophie wider, die aus drei Elementen besteht: Mission: "Allen die beste Qualität bieten", Vision: "Nachhaltigkeit durch hohe Leistung anführen" und Werte: "Unermüdliche Integrität" und "Vereint durch Respekt". Es ist eine Kombination aus "pro-" und dem Wort "Material".

"Pro-" steht für unsere "drei Pros":

Professionell Arbeit, die die Erwartungen übertrifft

Progressiv ein Geist, der immer wieder herausfordert

Proaktiv - eine unternehmerische Einstellung

"Material" bezieht sich auf die Hochleistungsmaterialien, die unsere Originaltechnologien hervorbringen und die drei Pros untermauern. Mit unserem Fokus auf die Lösung der Probleme von Kunden und Schaffung neuer Wertstufen versprechen wir, mit den Produkten und Dienstleistungen, die unsere Philosophie verkörpern, zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen.

