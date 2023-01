Keine Kabel, keine Fernbedienung, aber dafür Saugnäpfe. Betrieben wird der TV mit Akkus, die rund einen Monat lang reichen sollen. Da bleibt nur zu hoffen, dass er nicht von der Wand fällt. Auf der CES gibt es immer wieder neue, coole Konzepte, die uns ins Staunen versetzen. Der kabellose 55-Zoll-OLED-Fernseher von Displace ist so eins. Den könnt ihr nämlich komplett ohne Bohren nur mithilfe von Saugnäpfen an der Wand oder an einem Fenster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...