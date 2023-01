Motorola und Lenovo kündigen das erste Smartphone unter der "Think"-Marke an. Mit dem Thinkphone will das Unternehmen Fans der Thinkpad-Serie ansprechen. Auch softwareseitig soll das Gerät enger an Lenovos Notebooks heranrücken. Motorola wurde vor über acht Jahren von Lenovo übernommen. Trotz dieses langen Zeitraums hat es kaum klare Bestrebungen gegeben, die verschiedenen Unternehmensbereiche näher zusammenzubringen. Motorola baute weiter an seinen Smartphones der Moto-Familie, Lenovo verfolgte die Entwicklung von Notebooks der verschiedenen Produktfamilien wie Think (-pad und -book), Idea (-pad) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...