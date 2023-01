Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Uniqa -0,68% auf 7,25, davor 5 Tage im Plus (6,41% Zuwachs von 6,86 auf 7,3), Immofinanz 0% auf 12,1, davor 5 Tage im Plus (5,4% Zuwachs von 11,48 auf 12,1), Rosenbauer -0,91% auf 32,7, davor 4 Tage im Plus (10% Zuwachs von 30 auf 33), RBI -0,36% auf 16,44, davor 3 Tage im Plus (7,49% Zuwachs von 15,35 auf 16,5), Lenzing -2,28% auf 64,3, davor 3 Tage im Plus (20,07% Zuwachs von 54,8 auf 65,8), Erste Group 0% auf 32, davor 3 Tage im Plus (7,02% Zuwachs von 29,9 auf 32), Telekom Austria -1% auf 5,96, davor 3 Tage im Plus (4,15% Zuwachs von 5,78 auf 6,02), Fabasoft +4,78% auf 21,9, davor 3 Tage im Plus (8,68% Zuwachs von 20,15 auf 21,9), Polytec Group -1,25% auf 4,74, davor 3 Tage im Plus (4,35% Zuwachs von 4,6 auf 4,8), Goldbarren (1000g, philoro) -0,42% ...

