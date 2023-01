DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Gesuch der Ares Management Corporation betreffend die Ausnahme von der Angebotspflicht bezüglich Peach Property Group AG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich (pta/05.01.2023/19:00) - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Peach Property Group AG: Gesuch der Ares Management Corporation betreffend die Ausnahme von der Angebotspflicht bezüglich Peach Property Group AG

Mit Eingabe vom 14. Dezember 2022 stellte der Aktionär der Peach Property Group AG, Ares Management Corporation, im Zusammenhang mit der Emission einer Pflichtwandelanleihe durch Peach Property Finance GmbH, einer Gruppengesellschaft der Peach Property Group, bei der Übernahmekommission ein Gesuch betreffend die Ausnahme von der Angebotspflicht. Für Angaben zum Hintergrund des Verfahrens und des Gesuchs von Ares Management Corporation wird auf die Verfügung der Übernahmekommission vom 4. Januar 2023 verwiesen (publiziert auf http://www.takeover.ch ).

Verfügung der Übernahmekommission

Die Übernahmekommission hat in ihrer Verfügung vom 4. Januar 2023 (publiziert auf http://www.takeover.ch ) das Folgende verfügt:

1. Ares Management Corporation, Peak Investment S.à r.l sowie die relevanten Gruppengesellschaften der Ares Management Corporation und die von diesen verwalteten Fonds werden von der Pflicht befreit, als Folge der Wandlung der Pflichtwandelanleihe (Guaranteed Senior Unsecured Mandatory Convertible Bonds) in neue Aktien der Peach Property Group AG ein öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten. Diese Ausnahme von der Angebotspflicht wird unter der Bedingung gewährt, dass (i) die Eintragung im Handelsregister der im Zuge der Wandlung der Pflichtwandelanleihe neu geschaffenen Aktien der Peach Property Group AG innerhalb dreier Monate nach der Wandlung der Pflichtwandelanleihe erfolgt und, dass (ii) im Zeitraum der Grenzwertüberschreitung kein wesentlicher Einfluss auf die Peach Property Group AG durch die eingangs genannten Gesellschaften und Fonds ausgeübt wird.

2. Ares Management Corporation wird zudem verpflichtet, die Übernahmekommission über den Zeitpunkt und die Details zur Wandlung der Pflichtwandelanleihe und zur Eintragung des im Zuge der Wandlung der Pflichtwandelanleihe geschaffenen Aktienkapitals im Handelsregister innerhalb einer Frist von fünf Börsentagen zu informieren.

3. Peach Property Group AG wird verpflichtet, das Dispositiv der vorliegenden Verfügung sowie den Hinweis auf das Einspracherecht qualifizierter Aktionäre gemäss Art. 6 und 7 UEV zu veröffentlichen.

4. Die vorliegende Verfügung wird nach der Veröffentlichung der Peach Property Group AG gemäss Dispositivziffer 3 hiervor auf der Webseite der Übernahmekommission veröffentlicht.

5. Die Gebühr zu Lasten von Ares Management Corporation beträgt CHF 20'000.

Einsprache (Art. 58 UEV)

Ein qualifizierter Aktionär kann gegen die Verfügung der UEK Einsprache erheben. Die Einsprache ist innerhalb von fünf Börsentagen ab Veröffentlichung der Verfügung der UEK bei der UEK (Stockerstrasse 54,8002 Zürich; Fax: +41 44 283 17 40) einzureichen. Der erste Börsentag nach der Publikation der Verfügung der UEK auf der Website der UEK ist der erste Tag der Einsprachefrist. Die Einsprache muss einen Antrag und eine summarische Begründung sowie den Nachweis der qualifizierten Beteiligung enthalten.

Zürich, 5. Januar 2023 Peach Property Group AG

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Thorsten Arsan, Chief Financial Officer,und Stefan Feller, Head of Investor Relations +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland Edelman Smithfield, Rüdiger O. Assion +49 (0) 221 8282 8111 | Mobil: +49 (0) 162 4909624 | ruediger.assion@edelmansmithfield.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

Information en français

Annonce ad hoc selon l'art. 53 RC

Peach Property Group AG: Requête d'Ares Management Corporation concernant la dérogation de présenter une offre publique d'achat (OPA) obligatoire concernant Peach Property Group AG

Par envoi du 14 décembre 2022, un actionnaire de Peach Property Group AG, Ares Management Corporation, a déposé une demande auprès de la Commission des OPA [ « Swiss Takeover Board » ] concernant la dérogation de l'obligation de présenter une offre publique d'achat dans le contexte de l'émission d'obligations convertibles en actions de par Peach Property Group Finance GmbH, une société du groupe de Peach Property Group. Pour de plus amples informations sur le contexte de la procédure et de la demande de dérogation d'Ares Management Corporation, veuillez vous référer à la décision de la Commission des OPA en date du 4 janvier 2023 (publiée sur http://www.takeover.ch ).

Décision de la Commission des OPA

Dans sa décision du 4 janvier 2023 (publiée sur http://www.takeover.ch ), la Commission des OPA a décidé ce qui suit:

1. Ares Management Corporation, Peak Investment S.à r.l ainsi que les sociétés du groupe Ares Management Corporation et les fonds qu'elles gèrent, sont exemptés de l'obligation de faire une offre publique d'achat à la suite de la conversion d'obligations convertibles subordonnées non garanties (Pflichtwandelanleihe) en nouvelles actions de Peach Property Group AG. Cette dérogation de l'obligation de présenter une offre est accordée à condition que (i) les actions nouvellement créées de Peach Property Group AG à la suite de la conversion d'obligations convertibles soient inscrites au registre du commerce dans les 3 mois suivant leur conversion; et que (ii) au moment du dépassement du seuil, aucune influence substantielle ne soit exercée sur Peach Property Group AG par l'intermédiaire des sociétés et fonds susmentionnés.

2. Ares Management Corporation est également tenue d'informer la Commission des OPA du calendrier et des modalités de la conversion d'obligations convertibles en actions ainsi que du moment et des modalités de l'inscription au registre du commerce du capital social créé à la suite de la conversion d'obligations convertibles dans un délai de 5 jours boursiers.

3. Peach Property Group AG est tenue de publier le dispositif de la présente décision conformément aux art. 6 et 7 OOPA.

4. La présente décision sera publiée sur le site internet de la Commission des OPA après la publication par Peach Property Group AG conformément à l'alinéa 3 du présent dispositif.

5. L'émolument à charge de Ares Management Corporation s'établit à CHF 20 000.

Opposition (art. 58 OOPA)

Un actionnaire qualifié peut former opposition contre la décision de la Commission des OPA. L'opposition doit parvenir à la Commission (Stockerstrasse 54, 8002 Zurich; fax: +41 44 283 17 40) dans un délai de cinq jours boursiers à compter de la date de publication de sa décision. Le premier jour de bourse après la publication de la décision de la Commission sur son site Internet sera le premier jour du délai. L'opposition doit contenir une requête et un motif sommaire ainsi que la preuve de la participation qualifiée dès la date de son dépôt.

Zurich, le 5 janvier 2023 Peach Property Group AG

Contact:

Media, investors, and analysts Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer, Thorsten Arsan, Chief Financial Officer, and Stefan Feller, Head of Investor Relations +41 44 485 50 18 | investors@peachproperty.com

Media Germany Edelman Smithfield, Ruediger O. Assion +49 (0) 221 8282 8111 | mobile: +49 (0) 162 4909624 | ruediger.assion@edelmansmithfield.com

About Peach Property Group AG

